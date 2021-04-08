Baharın gelişiyle bisiklet ve doğa yürüyüşlerine talep arttı

Bisiklet tamircisi Köksal Konuk, tamircilikte sezonun başlamak üzere olduğunu ve bu sene bir artış beklediklerini belirtti.

Soğuk havaların ardından bahar sıcaklıklarının kendisini göstermesiyle aktivitelerinin başlayacağını dile getiren Konuk, “Talep hayli fazla, bisiklet satışları da artmış durumda fakat bisiklet üreticileri malzeme bulmakta zorlanıyorlar. Onlar için de bazı sıkıntılar var, talebi karşılayamıyorlar” dedi.

İnsanların bisiklete olan talebini karşılamanın yerel yönetimlerin önceliği olduğunu söyleyen Konuk, “Belediyeler ve sivil toplum kuruluşları da etkinlikler düzenleyerek halkı bisiklet kullanımına teşvik etmeliler, bu şekilde bisiklet kullanımı artacaktır” diye konuştu.