Baharın gelişiyle bisiklet ve doğa yürüyüşlerine talep arttı

İHA 08.04.2021 - 17:20
Bisiklet tamircisi Köksal Konuk, tamircilikte sezonun başlamak üzere olduğunu ve bu sene bir artış beklediklerini belirtti.
İnsanların artık toplu taşıma araçları yerine bisikleti veya kısa mesafe yürüyüşlerini tercih etmeye başladığını söyleyen ESBIKE kurucusu Gökay Konuk, bisiklet aktiviteleri düzenlemeleri adına birçok talep aldıklarını söyledi.
Soğuk havaların ardından bahar sıcaklıklarının kendisini göstermesiyle aktivitelerinin başlayacağını dile getiren Konuk, “Talep hayli fazla, bisiklet satışları da artmış durumda fakat bisiklet üreticileri malzeme bulmakta zorlanıyorlar. Onlar için de bazı sıkıntılar var, talebi karşılayamıyorlar” dedi.
İnsanların bisiklet kullanımına talebi olduğunu vurgulayan Konuk, bu talebi karşılamanın yerel yönetimin önceliği olması gerektiğinin altını çizdi.
Şehir içinde bisiklet kullanımında geliştirilmesi gereken noktaları sıralayan Konuk, “Bisiklet yolları, bisiklet kullanıcılarına yönelik park yerlerinin oluşturulması, bisiklet rotalarının oluşturulması konusunda belediyelere önemli görevler düşmekte. Bunların da gelişmesi durumunda bisiklet kullanımı şehirde bir hayli artacaktır” dedi.
İnsanların bisiklete olan talebini karşılamanın yerel yönetimlerin önceliği olduğunu söyleyen Konuk, “Belediyeler ve sivil toplum kuruluşları da etkinlikler düzenleyerek halkı bisiklet kullanımına teşvik etmeliler, bu şekilde bisiklet kullanımı artacaktır” diye konuştu.