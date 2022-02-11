Batı Karadeniz Ekspresi yolcularını tarih ve doğayla buluşturuyor

Haberler - Anadolu Ajansı 11.02.2022 - 14:52 | Son Güncelleme : 11.02.2022 - 14:53
Tatilciler, tren seyahatinin ardından UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki tarihi evleriyle ünlü Safranbolu ilçesinde adeta 'zamanda yolculuk' yapıyor.
Bu kapsamda İzmir'den gelen yaklaşık 100 kişilik grup, bölgeye özgü bitki ve ağaç türleriyle doğal güzellikler sunan Yenice ilçesinden Karabük'e, Batı Karadeniz Ekspresi ile yolculuk yaptı.
Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Şebnem Urgancıoğlu Ergüder, geçen yıl ilkbaharda başlattıkları projenin yaz aylarında ilgi gördüğünü söyledi.
Bu ilginin kışın da sürdüğünü söyleyen Ergüder, "Trenle hedefimiz Safranbolu'da konaklama süresini çoğaltmak ve turizmi çeşitlendirmek. Gelen konuklarımızın mutluluğu bizi çok sevindirdi. Amaca ulaşılacağına inanıyorum" dedi.
İzmir'den gelen grubun turist rehberi Yasemin Güngör de, Safranbolu'yu daha önce de ziyaret ettiklerini ancak bu kez tren yolculuğuyla çok farklı anılar yaşadıklarını söyledi.
Kış turizminden Safranbolu'nun yeteri kadar pay almadığını söyleyen Güngör, "Safranbolu'yu ziyaret ederek hem kültür hem doğa hem de kış turizmini bir arada yapalım dedik. Bu tren hattı üzerindeki doğal güzellikler kesinlikle daha fazla ilgiyi hak ediyor" diye konuştu.