Çıldır gölü Fransız medyasını hayran bıraktı: Donmuş Türk gölü boyunca atlı kızak yolculuğu

Haberler - ntv.com.tr 17.02.2022 - 10:50 | Son Güncelleme : 17.02.2022 - 11:32
Kars'ın Arpaçay ilçesinde, kış mevsiminde yüzeyi tamamen buz tutan Çıldır Gölü, gölün üzerinde koşan atlı kızakları ve gözalıcı manzarasıyla her yıl yerli ve yabancı birçok turist ağırlıyor.
Doğu Anadolu'da kış turizminin gözdesi Çıldır, kışın hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle aralık ayından itibaren donmaya başlıyor, nisan ayına kadar çözülmüyor.
Fransa merkezli uluslararası haber ajansı AFP'nin bildirdiğine göre, Anadolu'nun en büyük göllerinden biri olan Çıldır Gölü yakınlarında yaşayan 19 yaşındaki Orhan Goller, buzun yeteri kadar kalınlaştığı aralık ve mart aylarında, Gürcistan sınırından gelen turistlere bölgeyi gezdiriyor.
Göl ile yakından ilgilenen Fransız medyasına konuşan Göller, hafta sonu turistleri gezdirmekten mutluluk duyduğunu söyledi.
Goller, “Buzun kalınlığı 40 santimetreye ulaşıyor. Bazı günler sıcaklık -30, -40 dereceye kadar düşüyor. Her zaman güneşli hava olmuyor. Sınırdan gelen turistleri gölde gezdiriyorum. Bu bizim geçim kaynağımız” dedi.
Öte yandan martı, kuğu ve yaban kazlarına ev sahipliği yapan göl, göçmen kışları için de adeta bir cennet.
Kışların uzun ve sert geçtiği bölgede yaşayan bazı insanlar ise geçimini turistleri gölde atlı kızaklarla gezdirerek sağlıyor.
Kafkas atlarıyla turistlerin gezdirildiğini söyleyen Göller, “Kültürümüzü, geleneklerimizi hayata geçiriyoruz. Normalde bu kızaklar bizim ulaşım aracımız. Geçmişte, dedelerimiz onları hastaneye gitmek için, bölgenin köylerini dolaşmak için kullanırdı” diye konuştu.
Bölgede, restoran ve çay bahçelerinin yanı sıra gölü gezerken turistlerin ısınabilmesi için sıcak şarap büfeleri de yer alıyor.