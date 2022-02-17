Çıldır gölü Fransız medyasını hayran bıraktı: Donmuş Türk gölü boyunca atlı kızak yolculuğu

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden olan ve Ardahan ile Kars sınırlarında kalan Çıldır gölü, kış aylarında buz tuttuğunda her yıl binlerce turisti ağırlıyor. Göl, bu kez ışıltısı ve sunduğu geniş imkanlarla Fransız basınını cezbetti. Uluslararası haber ajansı AFP, "Donmuş Türk gölü boyunca tek atlı açık kızak yolculuğu" manşetiyle Çıldır gölünü dünyadaki okuyuculara tanıttı.

Haberler - ntv.com.tr 17.02.2022 - 10:50 | Son Güncelleme : 17.02.2022 - 11:32

Çıldır gölü Fransız medyasını hayran bıraktı: Donmuş Türk gölü boyunca atlı kızak yolculuğu - 1

'ın Arpaçay ilçesinde, kış mevsiminde yüzeyi tamamen buz tutan ,  gölün üzerinde koşan atlı kızakları ve gözalıcı manzarasıyla her yıl yerli ve yabancı birçok turist ağırlıyor.

Çıldır gölü Fransız medyasını hayran bıraktı: Donmuş Türk gölü boyunca atlı kızak yolculuğu - 2

Doğu Anadolu'da kış turizminin gözdesi Çıldır, kışın hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle aralık ayından itibaren donmaya başlıyor, nisan ayına kadar çözülmüyor.

Çıldır gölü Fransız medyasını hayran bıraktı: Donmuş Türk gölü boyunca atlı kızak yolculuğu - 3

Fransa merkezli uluslararası haber ajansı AFP'nin bildirdiğine göre, Anadolu'nun en büyük göllerinden biri olan Çıldır Gölü yakınlarında yaşayan 19 yaşındaki Orhan Goller, buzun yeteri kadar kalınlaştığı aralık ve mart aylarında, Gürcistan sınırından gelen turistlere bölgeyi gezdiriyor.

Çıldır gölü Fransız medyasını hayran bıraktı: Donmuş Türk gölü boyunca atlı kızak yolculuğu - 4

"HAVA -30, -40'A KADAR DÜŞÜYOR"

Göl ile yakından ilgilenen Fransız medyasına konuşan Göller, hafta sonu turistleri gezdirmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Goller, “Buzun kalınlığı 40 santimetreye ulaşıyor. Bazı günler sıcaklık -30, -40 dereceye kadar düşüyor. Her zaman güneşli hava olmuyor. Sınırdan gelen turistleri gölde gezdiriyorum. Bu bizim geçim kaynağımız” dedi.

Çıldır gölü Fransız medyasını hayran bıraktı: Donmuş Türk gölü boyunca atlı kızak yolculuğu - 5

GÖÇMEN KUŞLARI İÇİN CENNET

Öte yandan martı, kuğu ve yaban kazlarına ev sahipliği yapan göl, göçmen kışları için de adeta bir cennet.

Çıldır gölü Fransız medyasını hayran bıraktı: Donmuş Türk gölü boyunca atlı kızak yolculuğu - 6

Kışların uzun ve sert geçtiği bölgede yaşayan bazı insanlar ise geçimini turistleri gölde atlı kızaklarla gezdirerek sağlıyor.

Çıldır gölü Fransız medyasını hayran bıraktı: Donmuş Türk gölü boyunca atlı kızak yolculuğu - 7

"KÜLTÜRÜMÜZÜ HAYATA GEÇİRİYORUZ"

Kafkas atlarıyla turistlerin gezdirildiğini söyleyen Göller, “Kültürümüzü, geleneklerimizi hayata geçiriyoruz. Normalde bu kızaklar bizim ulaşım aracımız. Geçmişte, dedelerimiz onları hastaneye gitmek için, bölgenin köylerini dolaşmak için kullanırdı” diye konuştu.

Çıldır gölü Fransız medyasını hayran bıraktı: Donmuş Türk gölü boyunca atlı kızak yolculuğu - 8

Bölgede, restoran ve çay bahçelerinin yanı sıra gölü gezerken turistlerin ısınabilmesi için sıcak şarap büfeleri de yer alıyor.

Çıldır gölü Fransız medyasını hayran bıraktı: Donmuş Türk gölü boyunca atlı kızak yolculuğu - 9
Çıldır gölü Fransız medyasını hayran bıraktı: Donmuş Türk gölü boyunca atlı kızak yolculuğu - 10
Çıldır gölü Fransız medyasını hayran bıraktı: Donmuş Türk gölü boyunca atlı kızak yolculuğu - 11
Çıldır gölü Fransız medyasını hayran bıraktı: Donmuş Türk gölü boyunca atlı kızak yolculuğu - 12
Çıldır gölü Fransız medyasını hayran bıraktı: Donmuş Türk gölü boyunca atlı kızak yolculuğu - 13
Çıldır gölü Fransız medyasını hayran bıraktı: Donmuş Türk gölü boyunca atlı kızak yolculuğu - 14
Çıldır gölü Fransız medyasını hayran bıraktı: Donmuş Türk gölü boyunca atlı kızak yolculuğu - 15
Çıldır gölü Fransız medyasını hayran bıraktı: Donmuş Türk gölü boyunca atlı kızak yolculuğu - 16

SEYAHAT HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER