Çıldır gölü Fransız medyasını hayran bıraktı: Donmuş Türk gölü boyunca atlı kızak yolculuğu

Fransa merkezli uluslararası haber ajansı AFP'nin bildirdiğine göre, Anadolu'nun en büyük göllerinden biri olan Çıldır Gölü yakınlarında yaşayan 19 yaşındaki Orhan Goller, buzun yeteri kadar kalınlaştığı aralık ve mart aylarında, Gürcistan sınırından gelen turistlere bölgeyi gezdiriyor.