Çıldır'daki buz festivali için kardan devasa Atatürk heykeli yapılıyor

Heykeli yapan ekibin sorumlusu Kafkas Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Görevlisi Uğur Özen, "Çalışmalarımız bir süre daha devam edecek. Anıtsal olması dolayısıyla biraz yorulsak da eğlenceli oluyor. Ata'mızın şenlik alanını izlemesini gözlemlemek bizim için güzel bir çalışma olacak" şeklinde konuştu.