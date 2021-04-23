Doğa, kamp ve karavan turizminin gözde mekanı: Kocayayla

"GEÇEN YIL YAKLAŞIK 100 BİN ZİYARETÇİ GELDİ"

Tanır, Kocayayla'nın 2020'de izole tatilde çekim merkezi olduğunu ve İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya başta olmak üzere çevre illerden 100 bin turistin bölgeyi ziyaret ettiğini vurguladı.

Pandemi kısıtlamaları etkilemezse bu yıl 100 binin üzerinde bir ziyaretçi akını beklediklerini aktaran Tanır, "Artık insanlar, şehirlerden ve apartmanlardan sıkıldılar. Doğayla iç içe yerleri tercih ediyorlar. Akdağ'da bu doğal manzaralarıyla insanlara keyifli ortamlar sunuyor. Dolayısıyla bu yıl da Akdağ'a gelen günübirlik ve kampa gelen turist sayıları artacaktır" diye konuştu.