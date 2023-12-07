Yunanistan'a kapıda vize dönemi: 7 günlük turist vizesiyle gidilecek 10 ada

RODOS ADASI

Ege’nin güneyinde, Muğla ili sınırları içerisinde yer alan turistik bölgemiz Fethiye‘den Rodos Adası‘na yıl boyunca düzenli olarak feribot seferleri yapılmaktadır.



Doğal bir liman olma özelliği sayesinde yatçılık ve deniz taşımacılı konusunda gelişmiş bir yer olan Marmaris, On iki Yunan Adaları’nın en büyüğü olan Rodos‘a açılan tatil kapısı olmayı başarmıştır.

Marmaris’ten Rodos’a düzenli olarak feribot seferleri düzenlenmektedir.