Yunanistan'a kapıda vize dönemi: 7 günlük turist vizesiyle gidilecek 10 ada
Yunanistan'a kapıda vize alarak gidilecek 10 ada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in görüşmesi sonrasında merak ediliyor. Türkiye'den Yunan adalarına gitmek ve Ege'de bulunan 10 adayı 7 günlük turist vizesiyle ziyaret etmek isteyen vatandaşlar, hangi 10 adaya kapıda vize alarak gidileceğini araştırıyor. İşte Türkiye'den Yunanistan'a 7 günlük turist vizesiyle girebileceğiniz 10 ada.
Yunanistan'ın Türk vatandaşlarına Ege'deki 10 ada için 7 günlük turist vizesi vereceğini açıklamasının ardından, hangi adalara turist vizesiyle gidilebileceği merak ediliyor.
İşte kapıda vize alarak Yunanistan'da ziyaret edilmesi beklenen 10 ada şu şekilde;