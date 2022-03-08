Göbeklitepe'ye 1,3 milyon ziyaretçi

“GÖBEKLİTEPE KİLOMETRE TAŞI OLDU”

Tarihi ören yeriyle ilgili yapılan film, dizi ve belgesellerin ziyaretçilerin ilgisini artırdığına dikkati çeken Yaşar, şunları söyledi:

"Göbeklitepe, bölgemizin kültür turizminde inanılmaz bir kilometre taşı oldu. İnanç ve kültür turizmine bölgemiz ve kentimiz ev sahipliği yapıyor. Şanlıurfa, arkeoloji konusunda Göbeklitepe'nin turizme kazandırılması ile inanılmaz bir boyut atladı."