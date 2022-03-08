Göbeklitepe'ye 1,3 milyon ziyaretçi

Haberler - Anadolu Ajansı 08.03.2022 - 12:38 | Son Güncelleme : 08.03.2022 - 12:40
UNESCO Dünya Miras Listesi'ne 2018 yılında girmesiyle gözlerin çevrildiği Göbeklitepe’nin şöhreti katlanarak artarken, yerli ve yabancı turistin ilgi odağı haline geldi.
Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi Müdürü Celal Uludağ, Göbeklitepe'nin günümüzden 12 bin yıl öncesine tarihlenen avcı ve toplayıcı tarzda yaşam süren insanlar tarafından inşa edilen bir alan olduğunu belirtti.
Tarihi ören yerinde, 1995 yılında başlayan kazıların halen devam ettiğini vurgulayan Uludağ, kazı çalışmalarında ortaya çıkan eserlerin taşınabilir olanlarının Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'nde, taşınamayanlarının ise ören yerinde sergilendiğini dile getirdi.
Uludağ, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, Göbeklitepe'de 2019 yılında gerçekleştirdiği açılış sonrası ören yerine ilgi arttı. UNESCO Dünya Miras Listesi'ne Göbeklitepe'nin dahil edilmesinin ardından 2019 yılının Göbeklitepe yılı ilan edilmesiyle de bilinilirliği artarak devam etti. Bu durum ziyaretçi sayılarına olumlu yansıdı. Bundan sonraki yıllarda da ziyaretçi yoğunluğunun artarak devam etmesini bekliyoruz" dedi.
Şanlıurfa Turizmi Geliştirme Derneği Başkan Yardımcısı ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Rahime Yaşar da hem bölge hem de kent turizminde Göbeklitepe'nin önemli bir lokomotif haline geldiğini söyledi.
Tarihi ören yeriyle ilgili yapılan film, dizi ve belgesellerin ziyaretçilerin ilgisini artırdığına dikkati çeken Yaşar, şunları söyledi:
"Göbeklitepe, bölgemizin kültür turizminde inanılmaz bir kilometre taşı oldu. İnanç ve kültür turizmine bölgemiz ve kentimiz ev sahipliği yapıyor. Şanlıurfa, arkeoloji konusunda Göbeklitepe'nin turizme kazandırılması ile inanılmaz bir boyut atladı."
Göbeklitepe'den diğer görüntüler...