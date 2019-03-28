Güneydoğu Anadolu'nun saklı cenneti: Şanlıurfa Halfeti

"Halfeti konum itibariyle Gaziantep ve Şanlıurfa'nın ortasında bulunuyor. Dolayısıyla iki taraftan insanları bir şekilde ağırlayabilecek bir potansiyele sahip. Bu yıl özellikle yabancı turist anlamında bir beklentimiz var. Hem konaklayan hem tekne turlarına katılan hem de dalış sporlarına katılacak yabancı turist sayısında artış olacağını düşünüyoruz