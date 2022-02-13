Ilgaz Dağı Kayak Merkezi hafta sonu birçok ilden ziyaretçiyi ağırlıyor

Türkiye'nin kış turizm merkezlerinden Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı. Ilgaz'a Kastamonu ve Çankırı'nın yanı sıra birçok ilden ziyaretçi geliyor.

Haberler - Anadolu Ajansı 13.02.2022 - 17:00

Ilgaz Dağı Kayak Merkezi hafta sonu birçok ilden ziyaretçiyi ağırlıyor - 1

Çankırı sınırındaki Ilgaz Dağı Merkezi'ne İstanbul, Ankara, Samsun, Sinop, Bartın, Amasya ve Karabük başta olmak üzere birçok ilden ziyaretçi geliyor.

Ilgaz Dağı Kayak Merkezi hafta sonu birçok ilden ziyaretçiyi ağırlıyor - 2

Kayak merkezine gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, dağın 1850 rakımındaki doğal güzellikleri arasında kayak ve snowboard yaparak keyifli vakit geçiriyor.

Ilgaz Dağı Kayak Merkezi hafta sonu birçok ilden ziyaretçiyi ağırlıyor - 3

Hafta sonu nedeniyle yoğunluğun yaşandığı kayak merkezi, ziyaretçilere de eğlenceli kış tatili imkanı sunuyor.

Ilgaz Dağı Kayak Merkezi hafta sonu birçok ilden ziyaretçiyi ağırlıyor - 4

Ziyaretçilerden Hasan Saçan, Ilgaz Dağı'na ilk kez geldiğini söyledi.

Ilgaz Dağı'nın doğasını ve pistlerini çok beğendiğini anlatan Saçan, Ilgaz Dağı'nda kayak yapmanın keyifli olduğunu belirtti.

Ilgaz Dağı Kayak Merkezi hafta sonu birçok ilden ziyaretçiyi ağırlıyor - 5
Ilgaz Dağı Kayak Merkezi hafta sonu birçok ilden ziyaretçiyi ağırlıyor - 6
Ilgaz Dağı Kayak Merkezi hafta sonu birçok ilden ziyaretçiyi ağırlıyor - 7
Ilgaz Dağı Kayak Merkezi hafta sonu birçok ilden ziyaretçiyi ağırlıyor - 8

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