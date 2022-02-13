Ilgaz Dağı Kayak Merkezi hafta sonu birçok ilden ziyaretçiyi ağırlıyor

Haberler - Anadolu Ajansı 13.02.2022 - 17:00
Kayak merkezine gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, dağın 1850 rakımındaki doğal güzellikleri arasında kayak ve snowboard yaparak keyifli vakit geçiriyor.
Hafta sonu nedeniyle yoğunluğun yaşandığı kayak merkezi, ziyaretçilere de eğlenceli kış tatili imkanı sunuyor.
Ziyaretçilerden Hasan Saçan, Ilgaz Dağı'na ilk kez geldiğini söyledi.
Ilgaz Dağı'nın doğasını ve pistlerini çok beğendiğini anlatan Saçan, Ilgaz Dağı'nda kayak yapmanın keyifli olduğunu belirtti.