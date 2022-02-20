İskandinav ülkelerinde gördü, Susuz Şelalesi'nde buzlu suya girdi

İSKANDİNAVLARDAN İLHAM ALDI

Uygun gördüğü buzla kaplı sulara girdiğini söyleyen Özgün, "Boş zamanlarımda seyahat etmeyi, doğada vakit geçirmeyi seviyorum. İskandinav ülkelerinde görmüştüm, insanlar donmuş şelalelere giriyordu. Ben de Türkiye'de denemek istedim. Önce Çıldır Gölü'nde ufak bir denemem oldu, daha sonra memleketim Erzincan'da yaptım" dedi.