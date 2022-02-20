İskandinav ülkelerinde gördü, Susuz Şelalesi'nde buzlu suya girdi

Kars'ta öğretmenlik yapan Selim Özgün, gittiği İskandinav ülkelerinde tarihi çok eskilere dayanan buzlu suya girme geleneğinden etkilenerek, kısmen donan Susuz Şelalesi'nde suya girdi. Özgün, "Donan şelaleye girerek, İskandinav kültürünü tatmış oldum" dedi.

Haberler - Anadolu Ajansı 20.02.2022 - 13:15

İskandinav ülkelerinde gördü, Susuz Şelalesi'nde buzlu suya girdi - 1

’ta daha önce buz tutmuş Çıldır Gölü ile Erzincan'daki Girlevik Şelalesi'nde yüzen öğretmen Selim Özgün, bu kez kısmen donan Susuz Şelalesi'nde suya girdi.

İskandinav ülkelerinde gördü, Susuz Şelalesi'nde buzlu suya girdi - 2

Şelalenin bulunduğu alana gelen Özgün, bir süre karda yürüyüş yaptıktan sonra soğuk suya daldı.

İskandinav ülkelerinde gördü, Susuz Şelalesi'nde buzlu suya girdi - 3

Özgün, gezdiği bazı ülkelerde insanların buz tutan şelalelere girdiklerini gördüğünü ve bunun dikkatini çektiğini söyledi.

İskandinav ülkelerinde gördü, Susuz Şelalesi'nde buzlu suya girdi - 4

İSKANDİNAVLARDAN İLHAM ALDI

Uygun gördüğü buzla kaplı sulara girdiğini söyleyen Özgün, "Boş zamanlarımda seyahat etmeyi, doğada vakit geçirmeyi seviyorum. İskandinav ülkelerinde görmüştüm, insanlar donmuş şelalelere giriyordu. Ben de Türkiye'de denemek istedim. Önce Çıldır Gölü'nde ufak bir denemem oldu, daha sonra memleketim Erzincan'da yaptım" dedi.

İskandinav ülkelerinde gördü, Susuz Şelalesi'nde buzlu suya girdi - 5

Özgün, soğuklara alıştığını söyleyerek, "Susuz Şelalesi'nde donmuş şelaleye girerek İskandinav kültürünü denemiş, tatmış oldum. Kars'a geldikten sonra özellikle öğrencilerimin soğuğa dayanıklılığı ilgimi çekti. Ben de denemek istedim" diye konuştu.

İskandinav ülkelerinde gördü, Susuz Şelalesi'nde buzlu suya girdi - 6
İskandinav ülkelerinde gördü, Susuz Şelalesi'nde buzlu suya girdi - 7
İskandinav ülkelerinde gördü, Susuz Şelalesi'nde buzlu suya girdi - 8
İskandinav ülkelerinde gördü, Susuz Şelalesi'nde buzlu suya girdi - 9
İskandinav ülkelerinde gördü, Susuz Şelalesi'nde buzlu suya girdi - 10

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