Karadeniz'in tabiat harikası 'Borçka Karagöl' kamp tutkunlarının uğrak yeri oldu

Türkiye'nin tek biyosfer rezerv alanı olan Macahel'e (Camili) giden yol üzerinde bulunan Borçka Karagöl Tabiat Parkı, normalleşme sürecine girilmesiyle beraber kamp tutkunlarının uğrak noktası haline geldi.

İHA 16.06.2021 - 17:03

Karadeniz'in tabiat harikası 'Borçka Karagöl' kamp tutkunlarının uğrak yeri oldu - 1

Türkiye'nin tek biyosfer rezerv alanı olan Camili'ye giden yol üzerinde bulunan ve 368 hektarlık alana sahip Borçka Karagöl Tabiat Parkı, çevresindeki vadiler ve ormanlarla kaplı eşsiz doğasıyla Korona virüs yasaklarının kalkmasının ardından kamp tutkunlarının uğrak noktası haline geldi.

TÜRKİYE'NİN İLK VE TEK BİYOSFER REZERV ALANI

Karadeniz'in tabiat harikası 'Borçka Karagöl' kamp tutkunlarının uğrak yeri oldu - 2

Corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında ziyarete kapatılan Milli Parklar yeniden ziyarete açılmasının ardından Artvin’in Borçka ilçesinde bulunan Karagöl ziyaretçi akınına uğradı.

Karadeniz'in tabiat harikası 'Borçka Karagöl' kamp tutkunlarının uğrak yeri oldu - 3

Pandemi nedeniyle otellerde kalmaya çekinen doğa severler, çadırlarını alarak Karagöl’ün kenarında kamp kurdular. 

Karadeniz'in tabiat harikası 'Borçka Karagöl' kamp tutkunlarının uğrak yeri oldu - 4

Tatillerini kamp çadırında geçiren doğa tutkunları "Bugünleri doğayla iç içe olmayı özlemiştik. Gece ateş yakıp çayımızı demliyoruz. Ateş etrafında oturup gece boyu sohbet ediyoruz” dediler.

Karadeniz'in tabiat harikası 'Borçka Karagöl' kamp tutkunlarının uğrak yeri oldu - 5
Herkesi Artvin’e davet eden Vali Yılmaz Doruk ise “Artvin’in doğal güzellikleri insanları buraya çekiyor. İnsanlar burada yeşilin içinde sakin bir ortamda bulabiliyorlar. İnsanların bu güzelliklerini yaşamalarını tavsiye ediyorum. Mutlu olacaklarını düşünüyorum. Burada geçirecekleri üç gün bir aylık tatil yapmış gibi hissettirecek” ifadelerini kullandı.
Karadeniz'in tabiat harikası 'Borçka Karagöl' kamp tutkunlarının uğrak yeri oldu - 6
Karadeniz'in tabiat harikası 'Borçka Karagöl' kamp tutkunlarının uğrak yeri oldu - 7
Karadeniz'in tabiat harikası 'Borçka Karagöl' kamp tutkunlarının uğrak yeri oldu - 8
Karadeniz'in tabiat harikası 'Borçka Karagöl' kamp tutkunlarının uğrak yeri oldu - 9
Karadeniz'in tabiat harikası 'Borçka Karagöl' kamp tutkunlarının uğrak yeri oldu - 10
Karadeniz'in tabiat harikası 'Borçka Karagöl' kamp tutkunlarının uğrak yeri oldu - 11
Karadeniz'in tabiat harikası 'Borçka Karagöl' kamp tutkunlarının uğrak yeri oldu - 12
Karadeniz'in tabiat harikası 'Borçka Karagöl' kamp tutkunlarının uğrak yeri oldu - 13
Karadeniz'in tabiat harikası 'Borçka Karagöl' kamp tutkunlarının uğrak yeri oldu - 14
Karadeniz'in tabiat harikası 'Borçka Karagöl' kamp tutkunlarının uğrak yeri oldu - 15
Karadeniz'in tabiat harikası 'Borçka Karagöl' kamp tutkunlarının uğrak yeri oldu - 16

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