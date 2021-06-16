Karadeniz'in tabiat harikası 'Borçka Karagöl' kamp tutkunlarının uğrak yeri oldu

İHA 16.06.2021 - 17:03
Türkiye'nin tek biyosfer rezerv alanı olan Camili'ye giden yol üzerinde bulunan ve 368 hektarlık alana sahip Borçka Karagöl Tabiat Parkı, çevresindeki vadiler ve ormanlarla kaplı eşsiz doğasıyla Korona virüs yasaklarının kalkmasının ardından kamp tutkunlarının uğrak noktası haline geldi.
Corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında ziyarete kapatılan Milli Parklar yeniden ziyarete açılmasının ardından Artvin’in Borçka ilçesinde bulunan Karagöl ziyaretçi akınına uğradı.
Pandemi nedeniyle otellerde kalmaya çekinen doğa severler, çadırlarını alarak Karagöl’ün kenarında kamp kurdular.
Tatillerini kamp çadırında geçiren doğa tutkunları "Bugünleri doğayla iç içe olmayı özlemiştik. Gece ateş yakıp çayımızı demliyoruz. Ateş etrafında oturup gece boyu sohbet ediyoruz” dediler.