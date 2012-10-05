Keşfedilmeyi bekleyen mutfak: Çorum
ntv.com.tr
Çorum'un İskilip dolması, keşkek, Çorum mantısı, kuru mantı, yırtma, şekerleme, sıkma baklavası ile keşfedilmeyi bekleyen zengin bir mutfağı var.
-
1Birçoğumuzun sadece leblebisiyle tanıdığı Çorum'un İskilip dolması, keşkek, Çorum mantısı, kuru mantı, yırtma, şekerleme, sıkma baklavası ile keşfedilmeyi bekleyen zengin bir mutfağı var.
Fotoğraflar: Demet Argun Güngör
-
2İskilip dolması
-
3İskilip dolması şehriye çorbası, sirkeli cacık, ve un helvasıyla birlikte sunuluyor.
-
4İskilip dolması bakır kazanlarda 12 saat boyunca odun ateşinde pişiyor.
-
5
-
6
-
7Sıkma baklava
-
8Kuru mantı
-
9Su böreği
-
10Keşkek
-
11Şekerleme
-
12Mumbar dolması
-
13Meyve turşusu
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
-
31
-
32
-
33
-
34
-
35
-
36
-
37
-
38
-
39
-
40
-
41
-
42
-
43
-
44
-
45
-
46
-
47
-
48
-
49
-
50
-
51
-
52
-
53
-
54
-
55
-
56
-
57
-
58
-
59
-
60
-
61
Keşfedilmeyi bekleyen mutfak: Çorum