NTV

Keşfedilmeyi bekleyen mutfak: Çorum

ntv.com.tr

Çorum'un İskilip dolması, keşkek, Çorum mantısı, kuru mantı, yırtma, şekerleme, sıkma baklavası ile keşfedilmeyi bekleyen zengin bir mutfağı var.

  • 1

    Birçoğumuzun sadece leblebisiyle tanıdığı Çorum'un İskilip dolması, keşkek, Çorum mantısı, kuru mantı, yırtma, şekerleme, sıkma baklavası ile keşfedilmeyi bekleyen zengin bir mutfağı var.

    Fotoğraflar: Demet Argun Güngör
  • 2

    İskilip dolması
  • 3

    İskilip dolması şehriye çorbası, sirkeli cacık, ve un helvasıyla birlikte sunuluyor.
  • 4

    İskilip dolması bakır kazanlarda 12 saat boyunca odun ateşinde pişiyor.
  • 5

  • 6

  • 7

    Sıkma baklava
  • 8

    Kuru mantı
  • 9

    Su böreği
  • 10

    Keşkek
  • 11

    Şekerleme
  • 12

    Mumbar dolması
  • 13

    Meyve turşusu
  • 14

  • 15

  • 16

  • 17

  • 18

  • 19

  • 20

  • 21

  • 22

  • 23

  • 24

  • 25

  • 26

  • 27

  • 28

  • 29

  • 30

  • 31

  • 32

  • 33

  • 34

  • 35

  • 36

  • 37

  • 38

  • 39

  • 40

  • 41

  • 42

  • 43

  • 44

  • 45

  • 46

  • 47

  • 48

  • 49

  • 50

  • 51

  • 52

  • 53

  • 54

  • 55

  • 56

  • 57

  • 58

  • 59

  • 60

  • 61

    Keşfedilmeyi bekleyen mutfak: Çorum

NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin