Kız Kulesi’nin restorasyon çalışmalarında sona doğru

İstanbul Boğazı’nın incisi olan Kız Kulesi’nde restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, restorasyon çalışmalarını 2022'nin nisan ayında tamamlamayı hedeflediklerini belirtti.

Haberler - İHA 18.02.2022 - 11:48

Kız Kulesi’nin restorasyon çalışmalarında sona doğru - 1

’un simge yapılarından olan Kız Kulesi’nin restorasyon çalışmaları Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından geçen yıl eylül ayında başladı.

Kız Kulesi’nin restorasyon çalışmalarında sona doğru - 2

Restorasyon çalışmalarının son sürat devam ettiği Kız Kulesi'nin yeni görünümüne 2022 yılı nisan ayı içerisinde kavuşması bekleniyor.

Kız Kulesi’nin restorasyon çalışmalarında sona doğru - 3

Restorasyon çalışmaları kapsamında, Kız Kulesi'nin avlusu üzerindeki çatının kaldırılma aşamasında ve özgün dendanlar ve seğirdim yollarının ortaya çıktı.

Kız Kulesi’nin restorasyon çalışmalarında sona doğru - 4

Öte yandan avlu ve dışarıdaki zeminlerin tarihi kayıtlarda tespit edilen özgün malzemesine kavuşturulduğu kubbenin karbon liflerle güçlendirilmesi gibi teknik detayların çalışma aşamasında olduğu görüldü.

Kız Kulesi’nin restorasyon çalışmalarında sona doğru - 5

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Kız Kulesi’nin restorasyon çalışmalarının son hali havadan drone ile görüntülendi.

İşte diğer kareler...

Kız Kulesi’nin restorasyon çalışmalarında sona doğru - 6
Kız Kulesi’nin restorasyon çalışmalarında sona doğru - 7
Kız Kulesi’nin restorasyon çalışmalarında sona doğru - 8

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