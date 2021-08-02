Mardin'in gizli bahçesi: Yeşil Gurs Vadisi

"GURS BİR NEFES ALMA YERİ"

Ziyaretçilerden Fikret Özçelik, buranın bir nefes alma yeri olduğunu dile getirdi.

Özçelik, “Mardin ve Kızıltepe bu bölge gerçekten de çok sıcak. Özellikle Kızıltepe çok sıcak Gurs bir nefes alma yeri oluyor. İnsan Kızıltepe’den bu dağa bakarken acaba bu dağda böyle bir yer var mı? Bu su ve tesis var. Bu açıdan buralara belediye daha özen göstermeli” dedi.