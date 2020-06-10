Panjur ustası dubleks karavan yaptı

"ANTALYA'DA İLK"

Karavanın biraz büyük olduğunu anlatan Yaşar Ertan, “Karavan kulüpleri sayfalarında bu büyüklükte bir şey görmedim. Birçok yere üyeyim. Yazışıyoruz arkadaşlarla fotoğraflar paylaşıyoruz. Bu büyüklükte karavan Antalya'da bir ilk. Türkiye'de de olduğunu zannetmiyorum. Böyle bir karavan Türkiye'de olmadığı için fiyatı ne olur bilemiyorum. Fakat yabancı kanallarda görüyorum, buna benzer karavanlar 60-70 bin dolar civarında" dedi.