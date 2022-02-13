Sultan Sazlığı'na renk katan Yılkı atları kışın bölge halkınca besleniyor

İç Anadolu'nun ortasında 40 bin hektarlık alanıyla birçok kuş türünün barındığı Sultan Sazlığı Milli Parkı, yılkı atlarına da ev sahipliği yapıyor. Yılkı atlarına, bölge halkı tarafından doğal yaşam alanları bozulmadan bakılıyor.

Haberler - Anadolu Ajansı 13.02.2022 - 14:45

Sultan Sazlığı'na renk katan Yılkı atları kışın bölge halkınca besleniyor - 1

'nin Develi, Yahyalı ve Yeşilhisar ilçeleri sınırlarında yer alan ve 'kesin korunacak hassas alan' ilan edilen Sultan Sazlığı, 250'den fazla kuş türünün yanında yüzlerce yılkı atına da yaşama imkanı sağlıyor.

Sultan Sazlığı'na renk katan Yılkı atları kışın bölge halkınca besleniyor - 2

Sazlıkta dört nala koşan yılkı atları, İç Anadolu'nun en yüksek dağı Erciyes ile birlikte doğaseverlere farklı görseller sunuyor.

Sultan Sazlığı'na renk katan Yılkı atları kışın bölge halkınca besleniyor - 3

Liderlerinin peşinden sazlıkta dolaşan atlar, kış aylarında otların azalması nedeniyle bölgede yaşayanların bıraktığı yiyeceklerle besleniyor.

Sultan Sazlığı'na renk katan Yılkı atları kışın bölge halkınca besleniyor - 4

“BÖLGEYE AYRI GÜZELLİK KATIYOR”

Yöre halkı Muhsin Atasoy, sazlıkta çok sayıda kuş türünün barındığını belirterek, "Yılkı atları bölgeye ayrı güzellik katıyor. Buraya gelen turistler ilgilenip, fotoğraf çektiriyor. Atlara doğal yaşam alanını bozmadan bakıyoruz” dedi.

Sultan Sazlığı'na renk katan Yılkı atları kışın bölge halkınca besleniyor - 5
Sultan Sazlığı'na renk katan Yılkı atları kışın bölge halkınca besleniyor - 6
Sultan Sazlığı'na renk katan Yılkı atları kışın bölge halkınca besleniyor - 7
Sultan Sazlığı'na renk katan Yılkı atları kışın bölge halkınca besleniyor - 8
Sultan Sazlığı'na renk katan Yılkı atları kışın bölge halkınca besleniyor - 9
Sultan Sazlığı'na renk katan Yılkı atları kışın bölge halkınca besleniyor - 10
Sultan Sazlığı'na renk katan Yılkı atları kışın bölge halkınca besleniyor - 11
Sultan Sazlığı'na renk katan Yılkı atları kışın bölge halkınca besleniyor - 12
Sultan Sazlığı'na renk katan Yılkı atları kışın bölge halkınca besleniyor - 13
Sultan Sazlığı'na renk katan Yılkı atları kışın bölge halkınca besleniyor - 14
Sultan Sazlığı'na renk katan Yılkı atları kışın bölge halkınca besleniyor - 15
Sultan Sazlığı'na renk katan Yılkı atları kışın bölge halkınca besleniyor - 16
Sultan Sazlığı'na renk katan Yılkı atları kışın bölge halkınca besleniyor - 17
Sultan Sazlığı'na renk katan Yılkı atları kışın bölge halkınca besleniyor - 18

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