Sultan Sazlığı'na renk katan Yılkı atları kışın bölge halkınca besleniyor

Haberler - Anadolu Ajansı 13.02.2022 - 14:45
Kayseri'nin Develi, Yahyalı ve Yeşilhisar ilçeleri sınırlarında yer alan ve 'kesin korunacak hassas alan' ilan edilen Sultan Sazlığı, 250'den fazla kuş türünün yanında yüzlerce yılkı atına da yaşama imkanı sağlıyor.
Sazlıkta dört nala koşan yılkı atları, İç Anadolu'nun en yüksek dağı Erciyes ile birlikte doğaseverlere farklı görseller sunuyor.
Liderlerinin peşinden sazlıkta dolaşan atlar, kış aylarında otların azalması nedeniyle bölgede yaşayanların bıraktığı yiyeceklerle besleniyor.
Yöre halkı Muhsin Atasoy, sazlıkta çok sayıda kuş türünün barındığını belirterek, "Yılkı atları bölgeye ayrı güzellik katıyor. Buraya gelen turistler ilgilenip, fotoğraf çektiriyor. Atlara doğal yaşam alanını bozmadan bakıyoruz” dedi.