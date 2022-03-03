Yaban hayatının Doğu'daki 'flora zengini evi': Ağrı Dağı Milli Parkı

"21'DEN FAZLA ENDEMİK TÜR GÖZLEMLENEBİLİYOR"

Dağın eteklerinde ciddi bir yaban hayatı popülasyonu olduğunu söyleyen Çoban, "21'den fazla endemik tür, Ağrı Dağı'nın etrafında gözlemlenebiliyor. Bozayı, çakal, vaşak, kurt gibi birçok memeli ve onlarca kuş türü, Ağrı Dağı Milli Parkı'nı çevrelemiş. Birçok hayvan için sığınak noktası. Birkaç ay önce Iğdır'da tespit edilen leopar da Ağrı Dağı Milli Parkı'nı kullanabilecek potansiyele sahip" diye konuştu.