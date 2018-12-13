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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor

UEFA Avrupa Ligi kurasında 2. torbada yer alacak Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri bugün 15.00'te belli oluyor.

  • 1

    İKİSİ DE İKİNCİ TORBADA

    İKİSİ DE İKİNCİ TORBADA

    Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri bugün saat 15'te belli oluyor. Kuraya 2. torbadan katılacak olan Fenerbahçe ve Galatasaray'ı birbirinden zorlu rakipler bekliyor...

  • 2

    Benfica

    Benfica
  • 3

    Valencia

    Valencia
  • 4

    Inter

    Inter
  • 5

    Salzburg

    Salzburg
  • 6

    Zenit

    Zenit
  • 7

    󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Arsenal

    󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Arsenal
  • 8

    Dinamo Kiev

    Dinamo Kiev
  • 9

    󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Chelsea

    󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Chelsea
  • 10

    E.Frankfurt

    E.Frankfurt
  • 11

    Napoli

    Napoli
  • 12

    Dinamo Zagreb (F.Bahçe ile eşleşemiyor)

    Dinamo Zagreb (F.Bahçe ile eşleşemiyor)
  • 13

    Zenit

    Zenit
  • 14

    Sevilla

    Sevilla
  • 15

    Genk

    Genk
  • 16

    Villarreal

    Villarreal
  • 17

    Leverkusen

    Leverkusen
  • 18

    Real Betis

    Real Betis
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