Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor
UEFA Avrupa Ligi kurasında 2. torbada yer alacak Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri bugün 15.00'te belli oluyor.
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1
İKİSİ DE İKİNCİ TORBADA
Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri bugün saat 15'te belli oluyor. Kuraya 2. torbadan katılacak olan Fenerbahçe ve Galatasaray'ı birbirinden zorlu rakipler bekliyor...
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2
Benfica
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3
Valencia
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4
Inter
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5
Salzburg
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6
Zenit
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7
Arsenal
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8
Dinamo Kiev
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9
Chelsea
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10
E.Frankfurt
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11
Napoli
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12
Dinamo Zagreb (F.Bahçe ile eşleşemiyor)
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13
Zenit
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14
Sevilla
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15
Genk
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16
Villarreal
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17
Leverkusen
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18
Real Betis