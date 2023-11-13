Girona'nın peri masalı sürüyor: Avrupa liglerinde son durum
İngiltere'de Manchester City, İspanya'da Girona, İtalya'da Inter, Almanya'da Bayer Leverkusen, Fransa'da ise Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer aldı.La Liga'nın mütevazı bütçeli takımlarından Girona, bu sezon çıktığı 13 maçın 11'ini kazanarak futbolseverleri performansıyla şaşırtmaya devam ediyor.
Avrupa'nın 5 büyük futbol ligi kabul edilen Premier Lig, LaLiga, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1'de maçlara hafta sonu devam edildi.