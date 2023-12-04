Premier Lig'de zirve yarışı kızıştı
İngiltere Premier Lig’in 14. haftası tamamlanırken, Arsenal evinde Wolverhampton’ı 2-1’le geçerek liderliğini sürdürdü. Liverpool, konuk ettiği Fulham karşısında geriden gelip 4-3 kazanırken, son şampiyon Manchester City ise sahasında Tottenham ile 3-3 berabere kaldı. Aston Villa, son dakikalarda Ollie Watkins’in attığı gole 1 puana razı oldu.
6 GOLLÜ MAÇTA KAZANAN ÇIKMADI
Son şampiyon Manchester City, konuk ettiği Tottenham ile 3-3 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından 1 basamak gerileyen City, haftayı 30 puanla 3. sırada tamamladı.
Teknik Direktör Ange Postecoglou yönetiminde sezona iyi bir başlangıç Tottenham, 27 puanla 5. sıradaki yerini korudu.