Premier Lig'de zirve yarışı kızıştı

OLLİE WATKİNS, SIRTLAMAYA DEVAM EDİYOR

Teknik Direktör Unai Emery yönetimindeki Aston Villa, 14. haftada deplasmanda Bournemouth ile 2-2 berabere kaldı.

Mücadelenin son dakikalarında Ollie Watkins’in attığı golle 1 puanı hanesine yazdıran Aston Villa, 29 puanla 4. sıradaki yerini korudu.

Aston Villa’nın en önemli hücum silahı olan Ollie Watkins, sezona damga vurmaya devam ediyor. İngiliz golcü, bu sezon Premier Lig’de çıktığı 14 maçta 8 kez gol sevinci yaşarken, 8’de gol pası verdi.