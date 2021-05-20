Elektrikli Ford F-150 Lightning tanıtıldı

Ford, yeni elektrikli pick-up modeli F-150 Lightning'i tanıttı. F-150 Lightning çift elektrik motoruyla geliyor.

ntv.com.tr 20.05.2021 - 11:11 | Son Güncelleme : 20.05.2021 - 11:19

Elektrikli Ford F-150 Lightning tanıtıldı - 1
Amerikan otomotiv devi Ford, pick-up modeli F-150'nin Lightning versiyonu duyurdu.
Elektrikli Ford F-150 Lightning tanıtıldı - 2
Çift elektrik motorundan güç alan 2022 Ford F-150 Lightning, 563 beygir güç, 1.051 Nm tork üretiyor.
Elektrikli Ford F-150 Lightning tanıtıldı - 3
Aracın kaldırılan ızgarası elektrikli olduğunu net şekilde ortaya koyuyor.
Elektrikli Ford F-150 Lightning tanıtıldı - 4
Ön ve arkada yer alan elektrik motorlarıyla dört tekerlekten çekiş sistemine sahip olan F-150 0'dan 100'e sadece 4.4 saniye de ulaşıyor.
Elektrikli Ford F-150 Lightning tanıtıldı - 5
Standart versiyonda 370 kilometrelik menzil  sunulurken üst versiyonda bu menzil 480 kilometreye çıkıyor.
Elektrikli Ford F-150 Lightning tanıtıldı - 6
Aracın iç kısmında ise 15.5 inçlik devasa bir bilgi eğlence ekranı yer alıyor. Neredeyse bütün araç kontrolleri buradan sağlanabiliyor.
Elektrikli Ford F-150 Lightning tanıtıldı - 7
2022 Ford F-150 Lightning için ABD'de 39.974 dolar başlangıç fiyatı olarak açıklandı. Aracın üst versiyonu F-150 Lightning ER Platinum için belirlenen fiyat ise 90 bin dolar
Elektrikli Ford F-150 Lightning tanıtıldı - 8
Elektrikli Ford F-150 Lightning tanıtıldı - 9
Elektrikli Ford F-150 Lightning tanıtıldı - 10
Elektrikli Ford F-150 Lightning tanıtıldı - 11

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