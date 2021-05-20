Elektrikli Ford F-150 Lightning tanıtıldı

Ford, yeni elektrikli pick-up modeli F-150 Lightning'i tanıttı. F-150 Lightning çift elektrik motoruyla geliyor. Amerikan otomotiv devi Ford, pick-up modeli F-150'nin Lightning versiyonu duyurdu. Çift elektrik motorundan güç alan 2022 Ford F-150 Lightning, 563 beygir güç, 1.051 Nm tork üretiyor. Aracın kaldırılan ızgarası elektrikli olduğunu net şekilde ortaya koyuyor. Ön ve arkada yer alan elektrik motorlarıyla dört tekerlekten çekiş sistemine sahip olan F-150 0'dan 100'e sadece 4.4 saniye de ulaşıyor. Standart versiyonda 370 kilometrelik menzil sunulurken üst versiyonda bu menzil 480 kilometreye çıkıyor. Aracın iç kısmında ise 15.5 inçlik devasa bir bilgi eğlence ekranı yer alıyor. Neredeyse bütün araç kontrolleri buradan sağlanabiliyor. 2022 Ford F-150 Lightning için ABD'de 39.974 dolar başlangıç fiyatı olarak açıklandı. Aracın üst versiyonu F-150 Lightning ER Platinum için belirlenen fiyat ise 90 bin dolar