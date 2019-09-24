Galatasaray Fenerbahçe derbi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
ntv.com.tr
Galatasaray ve Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. hafta maçında TT Arena'da karşı karşıya gelecek. Fatih Terim'li Galatasaray, derbi öncesinde 5 haftada topladığı 8 puanla 7. sırada yer alırken, 10 puanlı Fenerbahçe Puan Durumu'nda 2. sırada yer alıyor. Galatasaray Fenerbahçe derbisi hangi kanalda, muhtemel ilk 11'de kimler var, derbinin 'en'leri ve daha fazlası haberimizde...
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GALATASARAY FENERBAHÇE DERBİSİ
Süper Lig'in 6. haftası, Galatasaray - Fenerbahçe derbisine ev sahipliği yapacak.
Fatih Terim'in çalıştırdığı Galatasaray, TT Arena'da Ersun Yanal yönetimindeki Fenerbahçe'yi ağırlayacak.
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GALATASARAY FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN?Galatasaray Fenerbahçe derbisi, 28 Eylül Cumartesi saat 20.00'da İstanbul'da Türk Telekom Arena'da oynanacak.
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GALATASARAY FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN?
Galatasaray Fenerbahçe derbisi beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.
Derbinin tüm ayrıntıları ve canlı skoru ntv.com.tr'de de yer alacak.
Rıdvan Dilmen ve Murat Kosova, maçın devre arası ve sonrasında %100 Futbol'da derbiyle ilgili tüm gelişmeleri değerlendirecek.
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DERBİ TARİHİ
Süper Lig'de 2018-19 sezonunda TT Arena'da oynanan ilk derbi 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı.
Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe-Galatasaray maçı da 1-1 sona ermişti.
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İLK DERBİ HEYECANI
Galatasaray'ın yeni transferleri Seri, Lemina, Andone, Emre Mor, Babel, Jimmy Durmaz, Taylan Antalyalı, Adem Büyük, Nzonzi, Şener ve Falcao Fatih Terim'in forma vermesi halinde ilk kez sarı kırmızılı forma ile Fenerbahçe'ye karşı oynayacak.
Fenerbahçe'nin yeni transferleri Luis Gustavo, Vedat Muriç, Deniz Türüç, Zanka, Altay, Mevlüt, Adil Rami, Max Kruse şans verilmesi halinde ilk kez Galatasaray'a karşı bir derbide Fenerbahçe formasıyla mücadele edecek.
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DERBİ TARİHİ
Süper Lig'de 2018-19 sezonunda TT Arena'da oynanan ilk derbi 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı.
Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe-Galatasaray maçı da 1-1 sona ermişti.
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