110 milyon yıl önce ölen dinozorun “son akşam yemeği”

EN BÜYÜK ZIRHLI OTOBURLARDAN

Borealopelta markmitchellin fosili 2011 yılında Kanada'nın Alberta şehrindeki Fort McMurray yakınlarında bir madende keşfedildi. Dinozor bin300 kilogram ağırlığındaydı ve yaklaşık beş buçuk metre uzunluğundaydı, bu da onu zamanının en büyük zırhlı otoburlarından biri olduğunu gösteriyor.

Büyük boyutuna ek olarak Borealopeltanın sırtında dikenli sivri uçlar vardı ve omuzlarında sadece yırtıcılara karşı korunmasına yardımcı olmakla kalmayıp aynı zamanda eşleri de çektiğine inanılan iki boynuz bulunuyordu.