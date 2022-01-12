150 metre uzunluğa sahip uçabilen mega yat tanıtıldı: İki günden daha fazla bir süre boyunca havada kalabiliyor

İtalyan tasarım stüdyosu Lazzarini, Air Yacht adlı helyumla çalışan uçan bir mega yat konseptini tanıttı. Karbon fiberden inşa edilen konsept, dört köprü ile 80 metrelik merkezi bir gövdeye bağlanan 150 metrelik iki hava gemisinden oluşuyor. Maksimum 100 kilometre hızla 48 saatten fazla uçabilen yatın, yüz milyonlarca dolardan satışa çıkacağı tahmin ediliyor.

Haberler - ntv.com.tr 12.01.2022 - 12:00 | Son Güncelleme : 12.01.2022 - 12:04

150 metre uzunluğa sahip uçabilen mega yat tanıtıldı: İki günden daha fazla bir süre boyunca havada kalabiliyor - 1

İtalyan tasarım firması Lazzarini Design Studio, son lüks yat konseptini tanıttı. Air Yacht adı verilen mega yatın, dünya okyanuslarında yelken açmasının yanı sıra uçmak için tasarlandığı belirtildi.  

150 metre uzunluğa sahip uçabilen mega yat tanıtıldı: İki günden daha fazla bir süre boyunca havada kalabiliyor - 2

Roma merkezli Lazzarini Design Studio, konseptin fotoğraflarını paylaştı. Kuru karbon fiber yapı, dört adet güneş enerjili elektrikli pervane ve iki adet helyum dolu balon sayesinde yatın uçabileceği ve  suda yüzebileceği açıklandı. 

150 metre uzunluğa sahip uçabilen mega yat tanıtıldı: İki günden daha fazla bir süre boyunca havada kalabiliyor - 3

HELYUM BALONLARI SAYESİNDE UÇACAK

Şirketten yapılan açıklamada, havadan daha hafif bir gaz olan helyumla doldurulan balonların devasa pervanelerden ivme kazanarak uçacağı aktarıldı.

150 metre uzunluğa sahip uçabilen mega yat tanıtıldı: İki günden daha fazla bir süre boyunca havada kalabiliyor - 4

YÜZ MİLYON DOLARI AŞKIN BİR FİYATA SATILACAK

Bununla birlikte,  mega yatın inşa edildikten sonra ne kadara mal olacağı belli değil.  Ancak, şirket aracı süper zenginlere yönelik tasarlandığını belirterek,muhtemelen birkaç yüz milyon dolar değerinde olacağını duyurdu.  

150 metre uzunluğa sahip uçabilen mega yat tanıtıldı: İki günden daha fazla bir süre boyunca havada kalabiliyor - 5

Ayrıca, kuru karbon fiber yapıya sahip  toplam uzunluğunun  yaklaşık 150 metre, genişliğinin 80 metre , ana orta güvertenin ise 80 metre  uzunluğunda ve 30  metre genişliğinde olacağı duyuruldu. Air Yacht'ın ikiz keşif balonları, her biri ultra hafif piller ve güneş panelleri ile çalışan sekiz ters dönen motor tarafından çalıştırılan  400 bin metreküp sıkıştırılmış helyum içerecek.

150 metre uzunluğa sahip uçabilen mega yat tanıtıldı: İki günden daha fazla bir süre boyunca havada kalabiliyor - 6

SAATE 110 KM HIZLA İKİ GÜNDEN FAZLA UÇABİLECEK

Diğer taraftan, Lazzarini'ye göre, araç 48 saatten fazla bir süre boyunca maksimum 60 knot (saatte yaklaşık 110 km) hızla uçabilme yeteneğine sahip olacak.

150 metre uzunluğa sahip uçabilen mega yat tanıtıldı: İki günden daha fazla bir süre boyunca havada kalabiliyor - 7

Lazzarini’nden yapılan açıklamada, "Air Yacht, toplu taşıma veya turistik amaçlı bir hava gemisi değil. Mega yat/havacılık evrimi vizyonuna sahip özel bir mülk sahibi için tasarlandı” denildi.

150 metre uzunluğa sahip uçabilen mega yat tanıtıldı: İki günden daha fazla bir süre boyunca havada kalabiliyor - 8

LÜKS İMKANLARA SAHİP

Öte yandan, oldukça lüks bir şekilde tasarlanan yat konukların rahat etmesi ve eğlenceli vakit geçirmesi için bir yüzme havuzu, büyük bir salon, oturma odası, beş özel suit odası ve jakuzi gibi olanaklarla donatılacak.

150 metre uzunluğa sahip uçabilen mega yat tanıtıldı: İki günden daha fazla bir süre boyunca havada kalabiliyor - 9

Tüm bunların yanı sıra bir helikopter pistini içerecek.

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