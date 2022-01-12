150 metre uzunluğa sahip uçabilen mega yat tanıtıldı: İki günden daha fazla bir süre boyunca havada kalabiliyor

Ayrıca, kuru karbon fiber yapıya sahip toplam uzunluğunun yaklaşık 150 metre, genişliğinin 80 metre , ana orta güvertenin ise 80 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğinde olacağı duyuruldu. Air Yacht'ın ikiz keşif balonları, her biri ultra hafif piller ve güneş panelleri ile çalışan sekiz ters dönen motor tarafından çalıştırılan 400 bin metreküp sıkıştırılmış helyum içerecek.