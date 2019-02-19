2019'un ilk Süper Ay'ı için geri sayım (Türkiye'den ne zaman, saat kaçta izlenebilecek?)
ntv.com.tr
Yeni yılın ilk Süper Ay'ı için geri sayım başladı. Dolunay her zamankinden yaklaşık yüzde 30 daha parlak ve dünyaya en yakın olduğu "Süper Ay" gökyüzünde kendini gösterecek.
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12019'un ilk Süper Ay'ı için geri sayım başladı. Türkiye'den de görülebilecek Süper Ay bu akşam izlenebilecek.
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2Ay, saat 18.20'de (İstanbul saati) en büyük ve parlak hâline ulaşacak.
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3İşte bu gökyüzü şölenini fotoğraflayabilmeniz için yapılması gerekenler...
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DOĞRU ZAMANI BEKLEYİNBinlerce liralık ekipmana sahip olsanız da Süper Ay'ı fotoğraflayabilmek için doğru zamanı belirlemeniz atmanız gereken ilk adım.
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DOĞRU BÖLGEYİ SEÇİNSüper Ay'dan güzel kareler elde etmekte niyetliyseniz doğru bölgeyi seçmenizde de önemli.
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6İster meteor yağmurları ister Süper Ay olsun şehir ışıklarından uzak bir noktada, temiz bir gökyüzü ve uygun hava koşullarını yakalamak lazım.
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7Nerede olursanız olun gökyüzünü izlemeye başlamadan yarım saat önce gözlerinizi karanlığa alıştırmaya çalışın.
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8İşte geçtiğimiz yıl İstanbul'dan da izlenen Süper Ay'dan objektiflere yansıyan kareler...
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