2021'in teknoloji skandalları

Facebook ve LinkedIn büyük veri sızıntıları yaşadı

Nisan ayında siber güvenlik uzmanları, telefon numaraları, doğum günleri ve e-posta adresleri de dahil olmak üzere yarım milyar Facebook kullanıcısının kişisel bilgilerinin bilgisayar korsanları tarafından kullanılan bir web sitesinde yayınlandığını söyledi. Facebook, aynı verilerin daha önce 2019'da "kötü niyetli aktörler" tarafından insanların profillerinden silindiğinin bildirildiğini ve bunu mümkün kılan sorunun aynı yıl çözüldüğünü söyledi. Olay, büyük miktarda kişisel veri toplayan şirketlerin kötü aktörler için ne kadar savunmasız olabileceğini bir kez daha gösterdi.

Yine Nisan ayında LinkedIn, yaklaşık 500 milyon kullanıcı profilinden alınan kamuya açık ayrıntıların bir bilgisayar korsanı web sitesinde satışa sunulduğunu doğruladı. Linkedin, o sırada satılık veritabanının "aslında bir dizi web sitesi ve şirketten gelen verilerin bir toplamı" olduğunu söyledi. Şirket ayrıca bunun "LinkedIn veri ihlali olmadığını" söyledi.