2022 Perseid meteor yağmuru ne zaman? (Türkiye'den izlenebilecek mi?)

Yılda bir gerçekleşen, halk arasında "yıldız kayması" olarak da bilinen Perseid meteor yağmuru ne zaman başlıyor, Türkiye'den de izlenebilecek mi? Perseid meteor yağmurunun fotoğrafı nasıl çekilir?

Haberler - ntv.com.tr 20.06.2022 - 08:48

2022 Perseid meteor yağmuru ne zaman? (Türkiye'den izlenebilecek mi?) - 1

Perseid, en bilinen göktaşı yağmurlarından biridir.  Perseid meteor yağmurları, 1992 yılında Dünya'nın yakınlarından geçen Swift-Tuttle kuyruklu yıldızından arda kalan kalıntılardan oluşur. Yılda bir gerçekleşen gökyüzü şöleninde, dev gezegen Jüpiter’in çekimi sayesinde saatte 200 göktaşı oluşabilecek.

2022 Perseid meteor yağmuru ne zaman? (Türkiye'den izlenebilecek mi?) - 2

Taşların atmosferde iz bırakarak kül olması halk arasında "yıldız kayması" ifadesiyle de anılıyor. Dünya’nın Swift-Tuttle Kuyrukluyıldızı’nın  arkasında bıraktığı malzemenin oluşturduğu buluta giriyor olması, “yıllık” olarak gözlemlediğimiz Perseid meteor yağmurunun da başlangıcına işaret ediyor. Perseus Takımyıldızı bölgesinde gözlemlendiğinden dolayı meteor yağmuru Perseid adını taşıyor. 

2022 Perseid meteor yağmuru ne zaman? (Türkiye'den izlenebilecek mi?) - 3

PERSEİD METEOR YAĞMURU NE ZAMAN? 

Perseid Göktaşı Yağmuru boyunca 11-12 Ağustos gecelerinde saatte ortalama 50 ila 70 meteor kayması gözlemlenebilecek. Meteor yağmuru, yıldız kayması ya da ateş topu şeklinde oluşacak. 12 Ağustos'ta saat 23:00 ile 01:00 arası Perseid Meteor Yağmuru'nun konumu belli olacağı için, bu zaman diliminde daha fazla gök taşı görmek mümkün. Eğer hava açık ve Ay parlaksa daha fazla meteor görebiilirsiniz.

2022 Perseid meteor yağmuru ne zaman? (Türkiye'den izlenebilecek mi?) - 4

TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ? 

Hava koşullarının uygun olduğu, şehre uzak noktalardan ve ışıksız bölgelerde, Perseid meteor yağmuru Türkiye'den de izlenebilecek.

2022 Perseid meteor yağmuru ne zaman? (Türkiye'den izlenebilecek mi?) - 5

PERSEİD METEOR YAĞMURUNUN FOTOĞRAFI NASIL ÇEKİLİR? 

Binlerce liralık ekipmana sahip olsanız da Perseid meteor yağmurunu fotoğraflayabilmek için doğru zamanı belirlemeniz atmanız gereken ilk adım. Zira, meteor yağmurunun ne zaman doruk noktasına ulaşacağını bilmek ve ne tarafa bakacağınızı bilmek o anları yakalamanızdaki şansınızı artıracak.

2022 Perseid meteor yağmuru ne zaman? (Türkiye'den izlenebilecek mi?) - 6

Perseid'den güzel kareler elde etmekte niyetliyseniz doğru bölgeyi seçmenizde de önemli. Ay’ın ışığı gösteriyi izlemeyi güçleştirebilir; dolayısıyla gözlem için en uygun zaman, gece yarısı ile şafak arasındaki; yani Ay’ın küçülmeye başladığı saatler. 

2022 Perseid meteor yağmuru ne zaman? (Türkiye'den izlenebilecek mi?) - 7

İster meteor yağmurları ister yıldız çekimleri olsun şehir ışıklarından uzak bir noktada, temiz bir gökyüzü ve uygun hava koşullarını yakalamak lazım. Göktaşları kentsel alanların parlak gökyüzlerinde bile görülebilir, ancak bu durumda ideal ortama kıyasla göktaşlarının ancak dörtte birini görebilirsiniz.

2022 Perseid meteor yağmuru ne zaman? (Türkiye'den izlenebilecek mi?) - 8

Nerede olursanız olun gökyüzünü izlemeye başlamadan yarım saat önce gözlerinizi karanlığa alıştırmaya çalışın. Tele lensler her ne kadar uzak cisimleri çekmek için faydalı olsa da konu, gece ve gökyüzü çekimi olduğunda sonuç tam bir hüsran oluyor. 

2022 Perseid meteor yağmuru ne zaman? (Türkiye'den izlenebilecek mi?) - 9

Bu yüzden size tavsiyemiz meteor yağmurunu fotoğraflarken tercihinizi daha geniş açılı lenslerden yana kullanmanız. Gece çekimlerinde iyi sonuçlar elde etmek için ilk yapmanız gereken şeylerden biri kameranızı sabitlemek. 

2022 Perseid meteor yağmuru ne zaman? (Türkiye'den izlenebilecek mi?) - 10

Az ışıklı ortamlarda kameranızı sabitleyeceğiniz bir tripot'unuz yoksa kameranızı sabit bir yere konumlandırabilirsiniz. Gece, az ışığın olduğu ortamlarda iyi fotoğraflar elde edebilmek için yapanız gereken bir başka şey ise zamanlayıcı yani kumanda kullanmak. 

2022 Perseid meteor yağmuru ne zaman? (Türkiye'den izlenebilecek mi?) - 11

Makinamızın deklanşörüne bakmak titreşimlere neden olabilir bu nedenle kumanda kullanmak her zaman daha iyi sonuçlar verir.  Makinamızı tripoda yerleştirikten ve kumandamızı bağladıktan sonra sıra çekim ayarlarına geliyor.

2022 Perseid meteor yağmuru ne zaman? (Türkiye'den izlenebilecek mi?) - 12

Burada profesyonel veya yarı profesyonel fotoğraf makinalarıyla iki çekim yöntemi kullanabilirsiniz. İlk olarak 'bulb' modunu kullanarak 30 dakika, 45 dakika hatta 1 saatlik ve daha fazla pozlamalar yapabilirsiniz. 

2022 Perseid meteor yağmuru ne zaman? (Türkiye'den izlenebilecek mi?) - 13

Makinamızın diyafram ayarını lensimizin imkan verdiği en açık konuma getiriyoruz. Gece çekimlerin veya yıldız pozlamaların en sıkıntılı konulardan biri netleme problemidir. Kullandığınız lensin üzerinde netleme halkasında sonsuzluk işareti bulunuyorsa sorun nispeten çözülmüş oluyor.

2022 Perseid meteor yağmuru ne zaman? (Türkiye'den izlenebilecek mi?) - 14

Makinamızın diyafram ayarını lensimizin imkan verdiği en açık konuma getiriyoruz. Gece çekimlerin veya yıldız pozlamaların en sıkıntılı konulardan biri netleme problemidir. Kullandığınız lensin üzerinde netleme halkasında sonsuzluk işareti bulunuyorsa sorun nispeten çözülmüş oluyor. 

2022 Perseid meteor yağmuru ne zaman? (Türkiye'den izlenebilecek mi?) - 15

Artık sadece kadrajımızı belirlemek kaldı. Kadrajı ayarlerken yüksek ışıklı bir cismin kadraja girmemesine dikkat etmemiz lazım. Uzun süreli pozlama yapacağımız için bu ışıklı nesneler çok parlayacak ve fotoğrafı bozacaktır. 

2022 Perseid meteor yağmuru ne zaman? (Türkiye'den izlenebilecek mi?) - 16

Kadrajınıza imkanınız varsa ev, otomobil, ağaç, kayalık, kulübe gibi farklı cisimler kullanarak güçlendirebilirsiniz. Karanlıkta kalan bu cisimler ekstra ışık kaynağı kullanarak aydınlatabilirsiniz.

2022 Perseid meteor yağmuru ne zaman? (Türkiye'den izlenebilecek mi?) - 17

Yıldız çekimlerinde eğer 45 dakika gibi uzun süreler beklemek istemiyorsanız kullanabileceğiniz bir yöntemde, daha kısa süreli çekeceğiniz yüzlerce fotoğrafı birleştirmek.

2022 Perseid meteor yağmuru ne zaman? (Türkiye'den izlenebilecek mi?) - 18

30 saniye enstantane değeri, yine açık diyafram ve yüksek ISO değerleriyle (1600-3000) 100'lerce fotoğraf çekip bunları birleştirebilirsiniz.

2022 Perseid meteor yağmuru ne zaman? (Türkiye'den izlenebilecek mi?) - 19
2022 Perseid meteor yağmuru ne zaman? (Türkiye'den izlenebilecek mi?) - 20
2022 Perseid meteor yağmuru ne zaman? (Türkiye'den izlenebilecek mi?) - 21
2022 Perseid meteor yağmuru ne zaman? (Türkiye'den izlenebilecek mi?) - 22
2022 Perseid meteor yağmuru ne zaman? (Türkiye'den izlenebilecek mi?) - 23
2022 Perseid meteor yağmuru ne zaman? (Türkiye'den izlenebilecek mi?) - 24
2022 Perseid meteor yağmuru ne zaman? (Türkiye'den izlenebilecek mi?) - 25

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