NASA Atbaşı Bulutsusu'nun en keskin görüntülerini yakaladı: 1300 ışık yılı uzaklıkta

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), James Webb Uzay Teleskobu (JWST) yardımıyla çektiği Atbaşı Bulutsusu olarak da bilinen Barnard 33'ün en detaylı görüntülerini paylaştı.

NASA Atbaşı Bulutsusu'nun en keskin görüntülerini yakaladı: 1300 ışık yılı uzaklıkta - 1

JWST, Dünya üzerindeki gökyüzünün en ikonik gök cisimlerinden biri olan Atbaşı Nebulası'nın inanılmaz keskinlikte görüntülerini yakaladı.

Gezegenimizin yörüngesine yerleştirilen en güçlü teleskop olan JWST, Barnard 33 olarak da bilinen Atbaşı Nebulası'nın daha önce hiç ortaya çıkmamış ayrıntılarını görüntüledi ve bazı bölgeleri tamamen yeni bir ışık altında gösterdi.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

NASA Atbaşı Bulutsusu'nun en keskin görüntülerini yakaladı: 1300 ışık yılı uzaklıkta - 2

1300 IŞIK YILI UZAKLIKTA

Yeni görüntüler Atbaşı Bulutsusu'nu, Orion takımyıldızında Dünya'dan 1.300 ışık yılı uzaklıkta bulunan ve yıldız oluşturan bir moleküler bulut olan Orion B'nin batı tarafından yükselen çalkantılı gaz dalgaları olarak gösteriyor.

Atbaşı Bulutsusu, sol üst kenarına gömülü sıcak ve genç bir yıldız tarafından aydınlatılan, çökmekte olan yoğun ve soğuk bir gaz bulutudur.

Bu nebulayı bu kadar belirgin kılan at benzeri yapı, daha hafif gazın aşınması nedeniyle oluşmuştur. Bu da aşınması daha zor olan yoğun gaz ve tozdan oluşan kalın bir sütun bırakmıştır.

NASA Atbaşı Bulutsusu'nun en keskin görüntülerini yakaladı: 1300 ışık yılı uzaklıkta - 3

5 MİLYON YIL İÇİNDE YOK OLACAK

Yine de bu sonsuza kadar sürmeyecek. Bilim insanları yaklaşık 5 milyon yıl içinde bu yoğun madde sütununun bile yok olacağını tahmin ediyor.

JWST'nin Yakın Kızılötesi Kamera (NIRCam) aracı Atbaşı Bulutsusu'nun küçük bir bölümünü yakından görüntülemeyi başardı.

NASA Atbaşı Bulutsusu'nun en keskin görüntülerini yakaladı: 1300 ışık yılı uzaklıkta - 4

Bu da bulutsunun, üzerinde uzak yıldızlar ve galaksiler bulunan kalın, dumanlı gaz ve tozdan oluşan kavisli bir duvar olarak görünmesine neden oluyor.

JWST'nin Atbaşı Bulutsusu üzerine yaptığı araştırmanın sonuçları Astronomy & Astrophysics dergisinde yayımlandı.

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