NASA Atbaşı Bulutsusu'nun en keskin görüntülerini yakaladı: 1300 ışık yılı uzaklıkta
ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), James Webb Uzay Teleskobu (JWST) yardımıyla çektiği Atbaşı Bulutsusu olarak da bilinen Barnard 33'ün en detaylı görüntülerini paylaştı.
JWST, Dünya üzerindeki gökyüzünün en ikonik gök cisimlerinden biri olan Atbaşı Nebulası'nın inanılmaz keskinlikte görüntülerini yakaladı.
Gezegenimizin yörüngesine yerleştirilen en güçlü teleskop olan JWST, Barnard 33 olarak da bilinen Atbaşı Nebulası'nın daha önce hiç ortaya çıkmamış ayrıntılarını görüntüledi ve bazı bölgeleri tamamen yeni bir ışık altında gösterdi.