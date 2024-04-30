NASA Atbaşı Bulutsusu'nun en keskin görüntülerini yakaladı: 1300 ışık yılı uzaklıkta

1300 IŞIK YILI UZAKLIKTA

Yeni görüntüler Atbaşı Bulutsusu'nu, Orion takımyıldızında Dünya'dan 1.300 ışık yılı uzaklıkta bulunan ve yıldız oluşturan bir moleküler bulut olan Orion B'nin batı tarafından yükselen çalkantılı gaz dalgaları olarak gösteriyor.

Atbaşı Bulutsusu, sol üst kenarına gömülü sıcak ve genç bir yıldız tarafından aydınlatılan, çökmekte olan yoğun ve soğuk bir gaz bulutudur.

Bu nebulayı bu kadar belirgin kılan at benzeri yapı, daha hafif gazın aşınması nedeniyle oluşmuştur. Bu da aşınması daha zor olan yoğun gaz ve tozdan oluşan kalın bir sütun bırakmıştır.