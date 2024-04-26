TikTok Türkiye'de yasaklanacak mı? İşte TikTok'un yasaklı olduğu ülkeler
Çinli ByteDance şirketine ait sosyal medya platformu TikTok'u yasaklayan ülkelerin sayısı gün geçtikçe artıyor. ABD, Çin merkezli ana şirketi ByteDance'ın TikTok'u elden çıkarmaması halinde ülke genelinde yasaklanacağı bir yasa tasarısına onay verdi. Peki TikTok hangi ülkelerde yasaklandı? Türkiye'de yasaklanacak mı? İşte TikTok'un yasaklandığı ülkeler...
AVRUPA BİRLİĞİ
Avrupa Parlamentosu, Avrupa Komisyonu ve AB Konseyi, 27 üyeli bloğun üç ana kurumu, personel cihazlarında TikTok'a yasaklar getirdi.
Avrupa Parlamentosu'nun yasağı kapsamında milletvekillerine ve personele TikTok uygulamasını kişisel cihazlarından kaldırmaları da tavsiye edildi.