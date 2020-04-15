6 yeni corona virüs türü keşfedildi

ntv.com.tr 15.04.2020 - 12:46
PREDICT Projesi kapsamında Myanmar’da yarasalar üzerine araştırmalar yapan bilim ekibi 6 yeni corona virüs türü keşfettiklerini açıkladı.
İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, keşfedilen 6 yeni corona virüs türünden üçü alfacoronavirüsü iken üçü de betacoronavirüsü olarak sınıflandırıldı.
Bilim insanları yeni keşfedilen 6 corona virüs türünün COVID-19 ile aynı familyaya ait olduğu bilgisinin altını çizdi.
Ancak ilk bulgulara göre bu virüsler SARS, MERS veya COVID-19'a sebep olan türler ile yakından ilişkili değil.
Küresel bir salgına dönüşen COVID-19’un ana kaynağının yarasalar olduğu tahmin ediliyor. Ancak bilim dünyası henüz bu iddiayı kanıtlayabilmiş değil.
Bilim insanları yarasalarda muhtemelen binlerce Corona Virüs türü olduğunu görüşünde.