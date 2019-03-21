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Akıllı telefon fiyatlarında büyük indirim

DHA

Samsung ve Huawei'nin 5G gücüne sahip S10 ve Mate X amiral gemi modellerini tanıtmalarından üç hafta sonra diğer markaların sıfır ve ikinci el telefon fiyatlarında 1000 liraya varan indirim başladı.

  • 1

    Samsung Galaxy S9 (64 GB): 

    Çıkış tarihi: Mart, 2018 

    Eski fiyatı: 4699 TL 

  • 2

    Samsung Galaxy S9 (64 GB): 

    İndirim: 829 TL 

    İndirim sonrası fiyat: 3870 TL 

  • 3

    Huawei Mate 20 Pro (128 GB): 

    Çıkış tarihi: Kasım, 2018 

    Eski fiyatı: 6999 TL 

  • 4

    Huawei Mate 20 Pro (128 GB): 

    İndirim: 950 TL 

    İndirim sonrası fiyat: 6049 TL 

  • 5

    Samsung Galaxy S8 (64 GB): 

    Çıkış tarihi: Nisan, 2017 

    Eski fiyatı: 3699 TL 

  • 6

    Samsung Galaxy S8 (64 GB): 

    İndirim: 570 TL 

    İndirim sonrası fiyat: 3129 TL 

  • 7

    Samsung Galaxy Note 9 (512 GB): 

    Çıkış tarihi: Ağustos, 2018 

    Eski fiyatı: 7499 TL 

  • 8

    Samsung Galaxy Note 9 (512 GB): 

    İndirim: 1000 TL 

    İndirim sonrası fiyat: 6499 TL 

  • 9

    Huawei Mate 20 Lite (64 GB): 

    Çıkış tarihi: Eylül, 2018 

    Eski fiyatı: 2799 TL 

  • 10

    Huawei Mate 20 Lite (64 GB): 

    İndirim: 465 TL 

    İndirim sonrası fiyat: 2334 TL 

  • 11

    Huawei P Smart 2019 (64 GB): 

    Çıkış tarihi: Aralık, 2018 

    Eski fiyatı: 2500 TL 

  • 12

    Huawei P Smart 2019 (64 GB): 

    İndirim: 791 TL 

    İndirim sonrası fiyat: 1709 TL 

  • 13

    Sony Xperia XA1 (32 GB): 

    Çıkış tarihi: Nisan, 2017 

    Eski fiyatı: 1929 TL 

  • 14

    Sony Xperia XA1 (32 GB): 

    İndirim: 646 TL 

    İndirim sonrası fiyat: 1283 TL 

  • 15

    Oppo RX17 (128 GB): 

    Çıkış tarihi: Kasım, 2018 

    Eski fiyatı: 2999 TL 

  • 16

    Oppo RX17 (128 GB): 

    İndirim: 270 TL 

    İndirim sonrası fiyat: 2729 TL 

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