Antarktika'daki erime alarm seviyesinde (25 yılda 3 trilyon ton buzul eridi)
Anadolu Ajansı
Güney yarım kürede Antarktika'da erimenin alarm seviyesinde hızlandığı, 1992-2017 yılları arasında 3 trilyon ton buzulun kaybedildiği bildirildi.
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1Güney yarım kürede Antarktika'da erimenin alarm seviyesinde hızlandığı, 1992-2017 yılları arasında 3 trilyon ton buzulun kaybedildiği bildirildi.
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2Sonuçları Nature dergisinde yayımlanan yeni uluslararası araştırma, Antarktika'nın 1992-2011 yılları arasında yılda neredeyse 84 milyar ton buzul kaybettiğini, eriyen buzul miktarının, 2012-2017 arasında yılda 241 milyar tonu aştığını gösterdi. Toplamda ise 25 yılda 3 trilyon ton buzul kaybedildi.
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Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ile çalışan 88 bilim adamının yaptığı araştırmada, çeyrek yüzyılda kıtanın eriyen buz tabakasının, Teksas kadar bir alanı 4 metre derinlikte suyla kaplayacak miktarda olduğu hesap edildi.
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Bilim adamları eriyen buzulların dünya okyanuslarında 7,6 milimetre yükselmesine neden olduğuna da dikkati çekti.
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5Araştırma ekibinde yer alan California Irvine Üniversitesinden Isabella Velicogna, "Endişelenmemiz gerektiği kanısındayım. Bu, çaresiz olduğumuz anlamına gelmiyor ancak işler beklediğimizden hızla ilerliyor" değerlendirmesinde bulundu.
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Washington Üniversitesinden Ian Joughin de en fazla erimenin meydana geldiği Batı Antarktika'nın "yıkık durumda" olduğuna dikkati çekti.
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Tek ölçümlü araştırmalardan farklı olan bu çalışmada, buzul kaybına 10 ile 15 uydu kullanılarak 24 değişik yöntem, hava ve yer ölçümlerinin yanı sıra bilgisayar simülasyonları kullanıldığına da işaret edildi.
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Leeds Üniversitesinden Andrew Shepherd da tek başına Antarktika'nın yüzyılın sonuna kadar deniz seviyesinin yükselmesine 16 santimetrelik katkıda bulunabileceğini vurguladı.
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