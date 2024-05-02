iPhone 16 ilk kez sızdırıldı (iPhone 16 ne zaman çıkacak, nasıl olacak?
Apple, her yıl işletim sistemini güncellemesiyle birlikte yeni iPhone serisini duyuruyor. Birçok kullanıcı bu yıl tanıtılacak yeni iPhone 16 cihazlarının ne zaman çıkacağını ve nasıl olacağını merak ediyor. Cihazın daha fazla ram miktarı ve daha hızlı Wi-Fi özelliğine sahip olması beklenirken, arka kamerasında yeni bir düzen yapılması planlanıyor. Ayrıca iPhone 16 ile birlikte Apple'ın yapay zeka özelliklerini kullanıma sunacağı belirtiliyor. Peki iPhone 16 nasıl olacak, ne zaman çıkacak? İşte ayrıntılar...
IPHONE 16 BU YIL TANITILACAK
Apple, bir dizi yeni özellik ve iyileştirme vaat eden en yeni amiral gemisi modeli iPhone 16'yı bu yıl içinde tanıtmaya hazırlanıyor.
Şirket, yeni iPhone modellerini hazırlarken Apple kullanıcıları iPhone 16'ların nasıl olacağını merak ediyor.
İşte iPhone 16 ile alakalı şimdiye kadar bilinen her şey...