PS Plus Mayıs 2024 oyunları belli oldu (PlayStation Plus Mayıs 2024'te hangi oyunları ücretsiz verecek?)

PlayStation, Plus üyeliği alan herkese o ay belirlediği oyunları ücretsiz olarak kütüphanelerine ekleme olanağı sağlıyor. Sony, Mayıs ayında PS Plus üyelerine vereceği oyunları duyurdu. Peki PS Plus Mayıs 2024'te hangi oyunları ücretsiz verecek? İşte ayrıntılar... (PlayStation Plus / PS Plus Mayıs 2024 oyunları)

PS Plus Mayıs 2024 oyunları belli oldu (PlayStation Plus Mayıs 2024'te hangi oyunları ücretsiz verecek?) - 1

PlayStation, PS Plus aboneleri için Mayıs ayında ücretsiz dağıtacağı oyunları duyurdu.

İşte PS Plus'ın Mayıs 2024'te dağıtacağı oyunlar;

TEKNOLOJİ HABERLERİ

PS Plus Mayıs 2024 oyunları belli oldu (PlayStation Plus Mayıs 2024'te hangi oyunları ücretsiz verecek?) - 2

DESTİNY 2: LİGHTFALL  | PS4, PS5

PS Plus Mayıs 2024 oyunları belli oldu (PlayStation Plus Mayıs 2024'te hangi oyunları ücretsiz verecek?) - 3

TUNİC | PS4, PS5

PS Plus Mayıs 2024 oyunları belli oldu (PlayStation Plus Mayıs 2024'te hangi oyunları ücretsiz verecek?) - 4

GHOSTRUNNER 2 | PS5

PS Plus Mayıs 2024 oyunları belli oldu (PlayStation Plus Mayıs 2024'te hangi oyunları ücretsiz verecek?) - 5

EA SPORTS FC 24 | PS4, PS5

PlayStation Plus üyeleri PlayStation Plus Football Ultimate Team Başlangıç Paketi ile Football Ultimate Team deneyimlerine başlayabilir veya mevcut kadrolarını geliştirebilirler.

Bu pakette 82 veya üzeri puan alan 11 takas edilemez oyuncunun yanı sıra yedi oyun için ICON Loan Player Pick olarak futbolun tüm zamanların en iyilerinden biri yer alıyor.

Bu paketi PlayStation Plus Aylık Oyunlar serisine ek olarak PlayStation Store'da bulabilecek ve indirebileceksiniz.

Erişmek için PlayStation Store'dan EA Sports FC 24'ü indirin. İndirildikten sonra, paketin içeriği oyun içinde hemen kullanılabilir olacaktır.

PS Plus Mayıs 2024 oyunları belli oldu (PlayStation Plus Mayıs 2024'te hangi oyunları ücretsiz verecek?) - 6

Dört oyun da 7 Mayıs'ta PlayStation Plus üyelerine sunulacak. Ghostrunner 2, Tunic ve Destiny 2: Lightfall 3 Haziran'a kadar, EA Sports FC 24 ise 17 Haziran'a kadar kataloğa eklenebilir.

PS Plus abonelerini 6 Mayıs tarihine kadar Nisan ayı oyunları;  Immortals of Aveum, Minecraft Legends ve Skul'u kütüphanelerine ekleyebilir.

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