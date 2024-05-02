PS Plus Mayıs 2024 oyunları belli oldu (PlayStation Plus Mayıs 2024'te hangi oyunları ücretsiz verecek?)

EA SPORTS FC 24 | PS4, PS5

PlayStation Plus üyeleri PlayStation Plus Football Ultimate Team Başlangıç Paketi ile Football Ultimate Team deneyimlerine başlayabilir veya mevcut kadrolarını geliştirebilirler.

Bu pakette 82 veya üzeri puan alan 11 takas edilemez oyuncunun yanı sıra yedi oyun için ICON Loan Player Pick olarak futbolun tüm zamanların en iyilerinden biri yer alıyor.



Bu paketi PlayStation Plus Aylık Oyunlar serisine ek olarak PlayStation Store'da bulabilecek ve indirebileceksiniz.

Erişmek için PlayStation Store'dan EA Sports FC 24'ü indirin. İndirildikten sonra, paketin içeriği oyun içinde hemen kullanılabilir olacaktır.