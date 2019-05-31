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Apple katlanabilir telefon patenti aldı

ntv.com.tr

Samsung ve Huawei'nin katlanabilir telefonlarının görücüye çıkmasından aylar sonra Apple da bu alanda önemli bir adım attı.

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    Son yıllarda oyun kurucu özelliğini kaybettiği yönünde eleştirilere maruz kalan Apple, katlanabilir telefon konusunda da sektördeki en büyük rakibi Samsung ve Huawei'nin gerisinde kalmış durumda.
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    Ancak görünen o ki ABD merkezli teknoloji devi Apple, katlanabilir bir iPhone modeli için çalışmalarını hızlandırmış durumda. Apple katlanabilir telefon patenti aldı
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    CNN International'ın habere göre şirketin Ocak 2018 tarihinde aldığı katlanabilir telefon patenti, geçtiğimiz saatlerde onaylandı.
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    Aynı habere göre, patentte yer alan model esnek yapıda bir cihaz şeklinde tanımlanmış durumda.
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    Apple kurucularından Steve Wozniak geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamalarda bazı konularda geri kaldıklarını ifade etmiş ve şirketi eleştirmişti.
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    İlk olarak 2011’de katlanabilir bir telefon için patent başvurusunda bulunan Apple, hala bu projesini nihayete erdirebilmiş değil.
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