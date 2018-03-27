Apple'dan 'GetContact' kararı (GetContact'ın arkasından bir Türk girişimci çıktı)
Sosyal medya bir süredir GetContact uygulaması konuşuyor. Zira GetContect ile kullanıcılar başkalarının kendilerini rehberlerine nasıl kaydettiğini görebiliyor. "Beni rehbere nasıl kaydetmiştler?” sorusunu merak edenlerin kullandığı GetContact’ın arkasından ise bir Türk girişimci çıktı. GetContact’i geliştiren Teknasyon şirketinin kurucusu Burak Sağlık, “İstenmeyen SMS ve aramalara (spam) davette bulunmuyoruz, mücadele ediyoruz” dedi. ABD merkezli teknoloji devi Apple ise uygulamayı App Store'dan kaldırdı.
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APP STORE'DAN KALDIRILDI
Son günlerin en çok konuşulan uygulamalarından birisi olan GetContact ile ilgili Apple'da bir adım attı. ABD merkezli teknoloji devi uygulamayı App Store'dan kaldırdı.
Apple'ın bu hamlesi ile GetContact'ın iOS sürümü artık iPhone'lara App Store üzerinden indirilemeyecek.
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İNCELEME BAŞLATILDI
Telefon numarasından isim sorgulayarak rehberlik hizmeti veren mobil uygulamaların kullanımı hızla yaygınlaşırken, bu sistemler kişisel verilerin usulsüz kullanımına ilişkin endişeleri de artırdı.
GetContact dahil 25 mobil uygulama için inceleme başlatıldı. AA'da yer alan habere göre, rehber uygulamaları arasında GetContact, CIA, UpCall, Truecaller, CallApp, Kim Arıyor? uygulamaları öne çıkıyor. Bu uygulamaların sadece Google Play üzerinden indirilme sayısı 100 milyonları buluyor.
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GETCONTACK'IN TÜRK GİRİŞİMCİSİ
Kısa sürede 5 milyar sorgu ve 3 milyon trafiğe ulaşan numara sorgulama uygulaması GetContact’ı üreten Teknasyon şirketinin kurucusu Burak Sağlık, Hürriyet’e konuştu.
GetContact uygulamasını 2016 yılının Şubat ayında Türkçe ve İngilizce olarak yayınladıklarını söyleyen Sağlık, uygulamanın şu anda 18 dilde hizmet verdiğini söyledi.
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AYDA 500 MİLYON KULLANICI
Çağrı tanımlama uygulamalarını dünyada aylık 500 milyon kişi kullandığına dikkat çeken girişimci şu ifadeleri kullandı, “Getcontact’ı 3 milyar doları aşan değerlemeye sahip girişimler ile rekabet edebilen bir ‘çağrı tanımlama’ girişimi olarak konumlandırıyoruz. Alternatiflerinden farklı kılan bir özelliğe sahip olmasını istedik ve bu nedenle ‘Nasıl Görünüyorum?’ özelliğini geliştirdik. Bu uluslararası veri paylaşımı kanunlarına uyumlu olarak hizmet sunmaktadır. Onlarca farklı ülkede beklediğimizin çok daha üstünde ilgi ile karşılaştık. Günlük aktif trafiğimiz 3 milyon kişiye ulaştı. Aylık ise 20 milyon” dedi.
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GetContact’ın istenmeyen SMS ve aramalara (spam) davette bulunan değil, spam ile mücadele eden bir girişim olduğunu anlatan Sağlık, “Son birkaç gün içinde haberlerde iddia edilen veri paylaşımı ve kötüye kullanım ile ilgili doğrulayıcı nitelikte herhangi bir kanıt yer almamıştır. Bu tür asılsız haberleri gördükçe üzülüyor ve şaşkınlık içerisinde takip etmek zorunda kalıyoruz. Bu haberler nedeniyle bazı kullanıcılarımız, istediğimiz bazı izinler için endişe duyuyor. Bu endişeleri gidermek için www.getcontact.com web adresimizde bir bülten yayınladık” diye konuştu.
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6Sağlık, “Yayımladığımız bültende kullanıcı verilerini üçüncü taraflara satmadığımızı vurguladık. İş modelimiz ücretli üyelik ve uygulama içi reklam sunumları” dedi.
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Sağlık, şunları söyledi: “Özellikle son zamanlarda polis veya savcı olduğunu söyleyerek, insanları dolandıran vakalar başta olmak üzere, bu zamana kadar on binlerce olası dolandırıcılık girişimini engelledik ve binlerce kullanıcımızdan teşekkür mesajları aldık. Dünyanın böyle bir ürüne ihtiyacı var, yasalar çerçevesinde GetContact’ın özgür bırakılması gerektiğine inanıyoruz.”
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4,5 MİLYAR TELEFON SORGULAMASI YAPILDISöz konusu uygulamalardan GetContact, Apple'ın AppStore uygulama marketinde popüler ücretsiz uygulamalar listesinde ilk sırada yer alıyor. Google Play'de ise 10 milyona yakın kişinin indirdiği GetContact uygulamasıyla şu ana kadar 4,5 milyar telefon sorgulaması yapıldı.
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BTK BAŞKANI'NDAN UYARI
BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan, hızla yayılan ve güvenlik açığı içeren 3. parti uygulamalarla kaynağı belli olmayan, kullanıcıdan izin talep eden GetContact ve benzeri uygulamaların kişisel bilgilerin kötü niyetli kişilerin eline geçmesine neden olabileceği konusunda uyarmıştı.
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KISA SÜREDE POPÜLER OLDU
Rehberinde kayıtlı olduğunuz kişilerin sizi hangi isimle kaydettiğini öğrenebileceksiniz. Güvenlik açısından bu tür programların kullanılması pek tavsiye ediliyor. Zira bu uygulamalar ile telefonunuzdaki tüm bilgileri tanımadığınız bir kurumun erişimine açmış oluyorunuz. Buna rağmen kısa sürede hizmete giren bu uygulamaya talep oldukça fazla oldu.
GetContact, diğer kişilerin telefon rehberine sizi nasıl kaydettiklerini gösteren bir uygulama. Her kullanıcı uygulamayı kurduğunda, rehber erişimine de aynı zamanda izin veriyor. Numaralara göre de, kullananların nasıl kaydettiğini size gösteriyor.
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GETCONTACT NEDİR? GETCONTACT NASIL KULLANILIR?
Genel olarak sizin rehber bilgilerinizi alan bu tür uygulamalar, veri güvenliği açısından çok tavsiye edilmese de, kullanıcılar bu tür uygulamaları seviyorlar. Özellikle GetContact, diğer kişilerin telefon rehberine sizi nasıl kaydettiklerini gösteren bir uygulama. Her kullanıcı uygulamayı kurduğunda, rehber erişimine de aynı zamanda izin veriyor. Numaralara göre de, kullananların nasıl kaydettiğini size gösteriyor. Uygulamayı karşı tarafın da kullanıyor olması önemli.
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GETCONTACT İLE NELER YAPILABİLİYOR?
Uygulamanın asıl amacı, numaraları engellemek için filtre koymak olsa da, başka kişilerin sizi rehbere nasıl kaydettiğini görme yeteneği, uygulamanın en çok dikkat çeken ve kullanılan noktası.
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GETCONTACT NASIL KULLANILIR? ÖZELLİKLERİ NELER?
İstenmeyen aramaları engelleyebilir ve bu aramaları yapan numaraları raporlayarak diğer GetContact uygulamasını kullanan milyonlarca kişinin korunmasına yardımcı olabilirsiniz.
Yazının başında da dediğimiz gibi, GetContact milyonlarca kullanıcının izin verdiği rehber verilerini ortak bir havuzda buluşturuyor. Diğer kullanıcılar tarafından raporlanan istenmeyen çağrılardan, “Spam Koruma” özelliğini aktif ederek otomatik olarak korunabilirsiniz.
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GetContact uygulaması, arkadaşlarınızın rehberlerinde sizi nasıl kaydettiğini gösterebilen ayrıca çevrenizdeki daha önce tanıdığınız kişileri, numara yoluyla bulabildiğiniz sosyal bir topluluk.
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15Uzun yıllardır görmediğiniz bir arkadaşınıza iletişim isteği gönderebilir, arkadaşınızın isteğinizi onaylaması durumunda kendisiyle yeniden iletişim kurabilirsiniz.
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GETCONTACT NASIL SİLİNİR?
GetCcontact rehber havuzuna girdikten sonra çıkmak isteyenler için çözüm sunuluyor. Bunun için www.getcontact.com adresine girin. Web sitesinin altında yer alan ‘Unlist’ seçeneğine basın. Ekrana gelen ekrana telefon numaranızı girin ve onay verin. GetContact’tan paylaşılan bilgilere göre 24 saat içinde telefon numaranız bu listeden kaldırılacak.
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