Astronotların 6 saatlik uzay yürüyüşü tamamlandı: Nefes kesen kareler

ISS’deki astronotlar uzay yürüyüşüne çıktı. Güneş paneli montajı yapan üç astronotun altı saatlik görevi tamamlandı. Uzay'da sıfır yer çekiminde gerçekleşen işlem süresince nefes kesen kareler ortaya çıktı.

İHA - ntv.com.tr 21.06.2021 - 08:32

Astronotların 6 saatlik uzay yürüyüşü tamamlandı: Nefes kesen kareler - 1
Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) görevli ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) astronotu Shane Kimbrough ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA) astronotu Thomas Pesquet, geçtiğimiz çarşamba günü teknik aksaklıklar nedeni ile ertelenen güneş panellerinin kurulumuna devam etmek için uzay yürüyüşüne çıktı.
Astronotların 6 saatlik uzay yürüyüşü tamamlandı: Nefes kesen kareler - 2
Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) geçtiğimiz çarşamba günü teknik aksaklıklar nedeni ile ertelenen güneş panellerinin kurulumuna devam etmek için astronotlar uzay yürüyüşü gerçekleştirdi.
Astronotların 6 saatlik uzay yürüyüşü tamamlandı: Nefes kesen kareler - 3
ISS Expedition 65 ekibinde bulunan ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) astronotu Shane Kimbrough ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA) astronotu Thomas Pesquet, güneş panellerinin kurulumuna devam etmek amacıyla TSİ 14.42’de ISS’nin Quest hava kilidinden uzay yürüyüşüne başladı.
Astronotların 6 saatlik uzay yürüyüşü tamamlandı: Nefes kesen kareler - 4
Pesquet’in 4’üncü, Kimbrough’un ise 8’inci kez çıktığı uzay yürüyüşünün altı saat sürdü.
Astronotların 6 saatlik uzay yürüyüşü tamamlandı: Nefes kesen kareler - 5
Mevcut uzay yürüyüşü, Pesquet ve Kimbrough’un birlikte gerçekleştirdiği 4’üncü uzay yürüyüşü olurken, ikili uzay istasyonuna kurulması planlanan 6 güneş panelinin ikinci kısmını kurdu..
Astronotların 6 saatlik uzay yürüyüşü tamamlandı: Nefes kesen kareler - 6
Güneş panellerinin geriye kalan 4 kısmının ise ilerleyen tarihlerde kurulması planlanırken, geçtiğimiz çarşamba günü güneş panelinin ilk kısmı kurulmuştu.
Astronotların 6 saatlik uzay yürüyüşü tamamlandı: Nefes kesen kareler - 7
Kurulacak yeni panellerin, uzay istasyonunun güç ihtiyacını karşılamasına yardımcı olması bekleniyor.
Astronotların 6 saatlik uzay yürüyüşü tamamlandı: Nefes kesen kareler - 8
Astronotların 6 saatlik uzay yürüyüşü tamamlandı: Nefes kesen kareler - 9
Astronotların 6 saatlik uzay yürüyüşü tamamlandı: Nefes kesen kareler - 10
Astronotların 6 saatlik uzay yürüyüşü tamamlandı: Nefes kesen kareler - 11
Astronotların 6 saatlik uzay yürüyüşü tamamlandı: Nefes kesen kareler - 12
Astronotların 6 saatlik uzay yürüyüşü tamamlandı: Nefes kesen kareler - 13
Astronotların 6 saatlik uzay yürüyüşü tamamlandı: Nefes kesen kareler - 14
Astronotların 6 saatlik uzay yürüyüşü tamamlandı: Nefes kesen kareler - 15
Astronotların 6 saatlik uzay yürüyüşü tamamlandı: Nefes kesen kareler - 16
Astronotların 6 saatlik uzay yürüyüşü tamamlandı: Nefes kesen kareler - 17
Astronotların 6 saatlik uzay yürüyüşü tamamlandı: Nefes kesen kareler - 18
Astronotların 6 saatlik uzay yürüyüşü tamamlandı: Nefes kesen kareler - 19
Astronotların 6 saatlik uzay yürüyüşü tamamlandı: Nefes kesen kareler - 20
Astronotların 6 saatlik uzay yürüyüşü tamamlandı: Nefes kesen kareler - 21
Astronotların 6 saatlik uzay yürüyüşü tamamlandı: Nefes kesen kareler - 22

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