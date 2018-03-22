Avcıyı bekleyen büyük tehlike ne? (Resimdeki tehdidi bulun)
ntv.com.tr
Kayıp şeyleri bulmakta ne kadar iyisiniz? İşte sosyal medyada büyük ilgi çeken 7 bulmacayla bunu test etme fırsatı... 7 farklı resmin içinde 7 küçük detay gizli, bakalım onları bulabilecek misiniz? Başlamadan uyarı: Bakış açınızı değiştirmeniz gerekebilir. (Cevaplar foto galerinin en sonunda)
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1. Çiftçinin karısı nerede?Çiftçi karısını bulamıyor. Ona kayıp eşini bulmakta yardım edin. Kadın resmin içinde bir yerlerde gizli.
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2. Katili durduracak koruma nerede?Resimdeki gruba silah çekmiş katili sadece bir kişi kurtarabilir. O da o gruptakilerin birinin koruması. Koruma resmin içinde bir yerde gizli, onu bulun.
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3. Gök bilimci nerede?Resimde bir gök bilimci gizli. Çocuklar onun odada bir yerlerde olduğundan emin. Bakalım bulabilecek misiniz?
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4. Kazlara yardım edinResimde kazları tilkinin elinden kurtarabilecek bir kurtarıcı gizli. Onu bulun ve kazlara yardım edin.
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5. Avcıyı bekleyen tehlike ne?Resimde avcıyı bekleyen büyük bir tehlike gizli. Onu bulun.
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6. Kazları bekleyen tehlikeyi bulunResimde bu kazları bekleyen büyük bir tehlike gizli. Onu bulun ve kazları ölümden kurtarın.
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7. Yemekte ne var?
Aşçı akşam yemeği için hazırlayacağı eti bulamıyor. Resimde gizli, avcının akşam yemeğinde kullanacağı hayvanı bulun.
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CEVAPLAR
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