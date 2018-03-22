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Avcıyı bekleyen büyük tehlike ne? (Resimdeki tehdidi bulun)

ntv.com.tr

Kayıp şeyleri bulmakta ne kadar iyisiniz? İşte sosyal medyada büyük ilgi çeken 7 bulmacayla bunu test etme fırsatı... 7 farklı resmin içinde 7 küçük detay gizli, bakalım onları bulabilecek misiniz? Başlamadan uyarı: Bakış açınızı değiştirmeniz gerekebilir. (Cevaplar foto galerinin en sonunda)

  • 1

    1. Çiftçinin karısı nerede?

    Çiftçi karısını bulamıyor. Ona kayıp eşini bulmakta yardım edin. Kadın resmin içinde bir yerlerde gizli.
  • 2

    2. Katili durduracak koruma nerede?

    Resimdeki gruba silah çekmiş katili sadece bir kişi kurtarabilir. O da o gruptakilerin birinin koruması. Koruma resmin içinde bir yerde gizli, onu bulun.
  • 3

    3. Gök bilimci nerede?

    Resimde bir gök bilimci gizli. Çocuklar onun odada bir yerlerde olduğundan emin. Bakalım bulabilecek misiniz?
  • 4

    4. Kazlara yardım edin

    Resimde kazları tilkinin elinden kurtarabilecek bir kurtarıcı gizli. Onu bulun ve kazlara yardım edin.
  • 5

    5. Avcıyı bekleyen tehlike ne?

    Resimde avcıyı bekleyen büyük bir tehlike gizli. Onu bulun.
  • 6

    6. Kazları bekleyen tehlikeyi bulun

    Resimde bu kazları bekleyen büyük bir tehlike gizli. Onu bulun ve kazları ölümden kurtarın.
  • 7

    7. Yemekte ne var?

    Aşçı akşam yemeği için hazırlayacağı eti bulamıyor. Resimde gizli, avcının akşam yemeğinde kullanacağı hayvanı bulun.

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    CEVAPLAR

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