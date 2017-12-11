Avrupa Uzay Ajansı'ndan İstanbul paylaşımı
ntv.com.tr
Avrupa Uzay Ajansı (ESA), İstanbul Boğazı'nın üç ayrı radarla çekilen görüntülerini yayınladı
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1Avrupa ile Asya’nın birbirinden ayrıldığı nokta olan İstanbul Boğazı, Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) Copernicus Sentinel-1 uydularının üç radar taraması sonucunda muhteşem bir şekilde görüntülendi.
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YÖRÜNGEDEKİ ASTRONOTTAN İSTANBUL PAYLAŞIMIDaha önce Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) görev yapan ABD’li astronot Randy Bresnik, geçtiğimiz yıl Türkiye’nin üzerinden geçerken çektiği yeni İstanbul fotoğrafını sosyal medyadan paylaşmıştı.
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3NASA astronotu Randy Bresnik Twitter üzerinden ‘’Günaydın İstanbul’’ mesajı ile birlikte İstanbul sabahının fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sunmuştu.
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Astronot Randy Bresnik, daha önce uzay görevi sırasında Türkiye'nin üzerinden geçerken İstanbul'un gece görüntüsünü çekmiş ve takipçileri ile paylaşmıştı.
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5Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) her gün dünyanın farklı bir köşesinden kareler paylaştığı "günün fotoğrafı"nın konuğu geçtiğimiz aylarda İstanbul Boğazı olmuştu. NASA uzaydan çekilen İstanbul fotoğrafını takipçileri ile paylaşmıştı.
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GOOGLE'IN GÖZÜNDEN İSTANBUL'UN 32 YILLIK DEĞİŞİMİTeknoloji devi Google'ın geçtiğimiz aylarda kullanıma sunduğu 'timelapse' video özelliğine gelen güncelleme ile kullanıcılar artık dünyanın 1984 yılından bugüne kadar geçirdiği büyük değişimi izleyebiliyor.
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Bu özellik sayesinde İstanbul'un 32 yıllık değişimi de uydu görüntüleri ile ortaya çıktı. İşte İstanbul'un geçirdiği değişim...
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NASA'DAN 'SONİC PATLAMA' PAYLAŞIMIAmerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ses hızını aşan uçaklardan oldukça ilginç kareler paylaştı
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40ABD'nin Kaliforniya eyaletinde T-38 model uçaklar ile yapılan uçuşları yüksek teknolojiye sahip ekipman ile fotoğraflayan NASA, uçakların sonic boom (Sonic patlama) anında arkalarında nasıl bir görüntü bıraktığını da gözler önüne sermiş oldu.
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SONİC PATLAMA NEDİR?Sonic patlama (sonic boom), ses hızında veya ses hızının üzerinde bir hızda hareket edilmesi sonucu meydana gelen bir olay. Ses hızı, deniz seviyesinde ve 21ºC sıcaklıkta yaklaşık 1235.5 km/sa’dir.