Avrupa'nın ilk yaşanabilir 3 boyutlu baskı evi kiracılarına teslim edildi

Evde fark edilen ilk detayın ses yalıtımı olduğunu vurgulayan Lutz, "Ses ve ısı yalıtımı çok iyi." dedi.

Lutz, ev için "Çok güzel" ifadesini kullanırken, eşi Dekkers ise "Tıpkı bir sığınak gibi güvende hissettiriyor" değerlendirmesinde bulundu.