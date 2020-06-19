Balonla uzay turizmi (Bilet fiyatları belli oldu)

Uzay turizmi şirketi Space Perspective yeni projesine dair detayları paylaştı. Şirket İnsanlı uçuşlar için tarih verdi. Son dönemde pek çok şirketin dahil olduğu uzay turizmi sektörünün son temsilcilerinden Space Perspective'nin projesinin detayları belli oldu. Aynı anda 9 kişiye ev sahipliği yapabilen özel üretim balon Stratosfer'e kadar yükselebilecek. 2021 yılında insansız uçuşlara başlayacak olan şirket ilk ticari uçuşlarını 2024 yılında gerçekleştirmeyi planlıyor. İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, yaklaşık 6 saat sürecek uçuşa katılmak için istenilen ücret 125 bin dolar (yaklaşık 860 bin TL) olacak.