Balonla uzay turizmi (Bilet fiyatları belli oldu)

Uzay turizmi şirketi Space Perspective yeni projesine dair detayları paylaştı. Şirket İnsanlı uçuşlar için tarih verdi.

ntv.com.tr 19.06.2020 - 14:10

Balonla uzay turizmi (Bilet fiyatları belli oldu) - 1
Son dönemde pek çok şirketin dahil olduğu uzay turizmi sektörünün son temsilcilerinden Space Perspective'nin projesinin detayları belli oldu.
Balonla uzay turizmi (Bilet fiyatları belli oldu) - 2
Aynı anda 9 kişiye ev sahipliği yapabilen özel üretim balon Stratosfer'e kadar yükselebilecek.
Balonla uzay turizmi (Bilet fiyatları belli oldu) - 3
2021 yılında insansız uçuşlara başlayacak olan şirket ilk ticari uçuşlarını 2024 yılında gerçekleştirmeyi  planlıyor.
Balonla uzay turizmi (Bilet fiyatları belli oldu) - 4
İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, yaklaşık 6 saat sürecek uçuşa katılmak için istenilen ücret 125 bin dolar (yaklaşık 860 bin TL) olacak.

DİĞER GALERİLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER