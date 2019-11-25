Bill Gates'ten Huawei açıklaması

Trump yönetiminin kara listeye aldığı ancak aylardır geçici lisans ile ABD'li şirketler ile yaptığı ticarete devam eden Huawei son dönemde teknoloji dünyasının en dikkat çeken aktörlülerinin başında geliyor.
Son yıllarda özellikle akıllı telefon satışlarında yakaladığı ivme ile Apple'ı geride bırakan ve ikinciliğe yükselen Çin merkezli şirket Microsoft'un kurucusu ve dünyanın en zengin insanı Bill Gates'in de gündeminde.
Bill Gates, New York Times ile yaptığı bir röportajda Çin ve ABD arasındaki ticaret savaşının anlamsız olduğunu söyledi ve Huawei hakkında konuştu.
Bill Gates röportajda şu ifadeleri kullandı:
"Huawei, düşük maliyetli 5G ürünleri üretiyor ve diğer şirketlerle rekabet ediyor. Bu rekabet diğer şirketlerin de fiyatalrını indirmesine neden oluyor. Bu, iyi bir şey. Huawei, her zaman yenilikçi bir şirket oldu.”
Peki kim bu Bill Gates? İşte dünyanın en zengin insanı hakkında az bilinenler...
Teknoloji devi Microsoft'u kuran Gates, servetini bu şirket ile yakaladığı başarıya borçlu. Gates son yıllarda zamanını ve servetini hayır işlerine harcıyor.
Genelde hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı seven çift beraber kurdukları Bill ve Melinda Gates Vakfı’yla yaptıkları çalışmalarla objektiflere yansıyor.
Çiftin ceplerinden ödedikleri 19 milyar dolar ile kurdukları vakıf, aids, hiv, çocuk felci ve fakirlikle mücadele konularında çalışmalar yapıyor.
Bill Gates’in kuruluşundan bu yana Bill&Melinda Gates vakfına 50 milyar dolar bağışladığı hesaplanıyor.
Ekonomi ve Bilgisayar Bilimleri mezunu olan Melinda, Bill ile tanışma hikayelerini şu sözler ile anlatmıştı:
“Bir gün Microsoft’un otoparkında karşılaştık ve kısa bir sohbet etme şansımız oldu. Konuşmanın sonunda bana 2 hafta sonra Cumartesi akşamı birlikte yemeğe çıkmak için uygun olup olmadığımı sordu. Bu kadar ileri bir tarihte müsait olup olmadığımı bilmediğimi söyleyerek güldüm. Birkaç saat sonra beni aradı ve bu akşam için yemeğe davet etti ve ben de kabul ettim. Hikayemiz böyle başladı.”