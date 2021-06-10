Binlerce yıldır insanlığı büyüleyen kuzey ışıklarının nasıl meydana geldiği ilk kez kanıtlandı

KUZEY IŞIKLARI NERELERDEN GÖZLEMLENEBİLİR?

Öte yandan, süreç sürekli olarak gerçekleştiğinden, resmi bir kuzey ışıkları sezonu bulunmuyor. Ancakı Kuzey Kutup Dairesi içindeki Alaska, İzlanda, kuzey Rusya ve kuzey Kanada gibi bölgelerdei özellikle ilkbahar ve sonbahar ekinokslarındai Eylül'den Mart'a kuzey ışıklarını gözlemlemek mümkün.

Bazen, Güneş rüzgarları daha yoğunsa, ışıklar daha düşük enlemlerde gözlemlenebiliyor. Howes, “Kuzey ışıkları kararsız bir fenomendir: Onlara neyin sebep olduğunu bilmek önemli, ancak bazılarının neden diğerlerinden daha parlak olduğunu anlamak çözülmemiş bir zorluk olmaya devam ediyor" dedi.