Bir devrin sonu: BlackBerry 22 yıl sonra cihazlarına desteği kesiyor

2000’li yılların en popüler akıllı telefon markası olan BlackBerry, kendi işletim sistemini kullanan cihazlara destek vermeyi sonlandırdığını açıkladı. 22 yıl önce çıkardığı ilk akıllı telefonla uzun süre sektörün en popüler markası olan Kanadalı şirket, bugün itibarıyla kullanıcıların arama, mesajlaşma, veri kullanımı ve acil aramalar yapamayacağını duyurdu.

Haberler - ntv.com.tr 04.01.2022 - 10:33

Bir devrin sonu: BlackBerry 22 yıl sonra cihazlarına desteği kesiyor - 1

2000’li yılların başında piyasaya sürdüğü akıllı telefon modelleriyle dünyayı kasıp kavuran Kanadalı şirket BlackBerry, kendi işletim sistemine verdiği desteği bugün itibarıyla sona erdirdiğini açıkladı.

Bir devrin sonu: BlackBerry 22 yıl sonra cihazlarına desteği kesiyor - 2

Bugün itibarıyla BlackBerry 7.1 ve önceki sürümleri, BlackBerry 10 yazılımı ve BlackBerry OS 2.1 ve önceki sürümleri ile çalışan tüm cihazlara desteğin sona ereceğini belirten BlackBerry, bu işletim sistemini kullanan telefonlardan arama, mesajlaşma, veri kullanımı ve acil aramalar yapılamayacağını duyurdu.

Bir devrin sonu: BlackBerry 22 yıl sonra cihazlarına desteği kesiyor - 3

BlackBerry duyurusunda WiFi ve mobil verilerin de güvenilmez hale gelebileceğini ve BlackBerry Link, BlackBerry Desktop Manager, BlackBerry World, BlackBerry Protect, BlackBerry Messenger ve BlackBerry Blend gibi uygulamaların da 'sınırlı işlevselliğe sahip olacağını' söyledi.

Bir devrin sonu: BlackBerry 22 yıl sonra cihazlarına desteği kesiyor - 4

İlk olarak 2000 yılında piyasaya çıkan Blackberry, akıllı telefon kullanıcılarının kolayca e-posta göndermesine olanak sağladığı için kısa süre içerisinde profesyoneller arasında popüler oldu.

Bir devrin sonu: BlackBerry 22 yıl sonra cihazlarına desteği kesiyor - 5

Daha sonra genel kullanıcı arasında kullanıcı sayısı her geçen gün artan BlackBerry, 2001'den 2007'ye kadar dünya çapında en çok kullanılan akıllı telefon oldu.

Bir devrin sonu: BlackBerry 22 yıl sonra cihazlarına desteği kesiyor - 6

2007 ila 2016 yılları arasında en iyi akıllılar listesinde ilk sıralarda yer alan Kanadalı şirket, daha sonra iPhone’un kullanıcı sayısındaki artış ile birlikte her geçen gün popülaritesini kaybetmişti. 

Bir devrin sonu: BlackBerry 22 yıl sonra cihazlarına desteği kesiyor - 7

TEKNOLOJİYE UYUM SAĞLAYAMADI

2018'de akıllı telefonu üretmeyi bırakacağını duyuran BlackBerry’nin gelişen teknolojiye uyum sağlamadaki başarısızlığı, tüketici içgörüsü eksikliği ve kötü tasarımı nedeniyle her geçen gün marka değerinin düştüğü belirtiliyor.

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