Bir milyar çocuk iklim krizi nedeniyle 'yüksek risk' altında

“TABLO, HAYAL EDİLEMEZ DERECEDE KORKUNÇ”

UNICEF yetkilisi Henrietta Fore’un rapora dair yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“İlk kez, çocukların iklim değişikliğine karşı nerede ve nasıl savunmasız olduğuna dair eksiksiz bir resme sahibiz ve bu tablo neredeyse hayal edilemez derecede korkunç.

İklim ve çevresel krizler; temiz havaya, gıdaya ve temiz suya erişimden çocuk haklarının tüm yelpazesini baltalıyor. Eğitime, barınmaya, sömürüden özgürlüğe ve hatta hayatta kalma haklarına kadar zarar veriyor. Bu da hemen hemen her çocuğun hayatını etkileyecek.”