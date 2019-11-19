Black Friday 2019'da online alışveriş yapmadan önce bilmeniz gereken her şey

ABD’de mağazaların büyük indirimler yaptığı "Black Friday" için geri sayım başladı. Ülkemizde de 'Efsane Cuma' kapmasında pek çok internet sitesi indirime girecek. Peki internette alışveriş yapmadan önce almanız gereken önlemler neler? İşte online alışverişte güvenliğinizi sağlamanız için bilmeniz gereken her şey.

KİLİT LOGOSUNA DİKKAT

Web sitesinin bilgilerinizi koruyabilecek güvenlik seviyesine sahip olduğundan emin olun. Bu özelliğe sahip olan sitenin üst kısmında bir kilit logosu göreceksiniz. Bu logo sitenin kredi kartı bilgilerinizi hacker'lardan koruyabilecek donanıma sahip olduğunu gösteriyor.

SON SÜRÜMÜ KULLANIN

Kullandığınız Safari, Crome ya da Explorer'ın son sürümlerden biri olduğundan emin olun.

SANAL KART

Olası online hırsızlığın önüne geçmek için sanal kart kullanın.

SMS BİLDİRİMİ

Kredi kartınızdan online alışverişlerde harcama yaptığınızda bunun e-mail ya da SMS yoluyla size bildirim olarak gelmesini sağlayın. Bu yöntemle yapmadığınız harcamaları anında öğrenebilir ve en kısa sürede bankanızla bağlantıya geçebilirsiniz.

GÜNCEL ANTİ VİRÜS PROGRAMI

En son güncellemelerden birine sahip olan bir anti virüs programı kullanın.

E-MAIL ONAYLI ÖDEME

Çift aşamalı güvenlik sistemi kullanın (Ödeme yapmadan önce telefonunuza veya e-mail adresinize onaylama opsiyonu gelmesini sağlayın)

GÜVENİLİR UYGULAMADAN ALIŞVERİŞ

Sadece App Store ya da Google Play'den  indirdiğiniz, güvendiğiniz uygulamalar üzerinden alışveriş yapın.

KOLAY ŞİFRELERE GÜVENMEYİN!

Hacker'ların akılına gelmeyecek (tahmin edilmesi kolay olmayan) bir şifre belirleyin Unutmayın bu yılın en popüler şifresi de geçen yıl olduğu gibi123456 oldu. Bu hacker'ların sizin hesabınızı ele geçirmeden önce ilk deneyeceği şifre olacak!

İşte 'Black Friday'den (Efsane Cuma) geçtiğimiz yıllarda objektiflere yansıyan ilginç kareler...

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