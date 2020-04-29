Boeing 737 MAX bir kez daha soruşturma ile karşı karşıya

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Wall Street Journal gazetesi, Boeing'in "737 MAX" uçaklarının kontrol sistemlerindeki ''tehlikeli hatalara'' ilişkin uçak şirketi hakkında federal bir soruşturma yürütüldüğünü yazdı.
Haberde, ABD Adalet Bakanlığından savcılar ve federal hava güvenliği düzenleyicilerinin, "737 MAX" tipi uçaklarını üretimden kaynaklanan ''olası güvenlik sorunlarını'' soruşturduğu belirtildi.
Boeing, geçen yıl "737 Max 8" tipi yolcu uçaklarının uçuş kontrol sistemindeki üretim hatasının yol açtığı kazaları nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olmuştu.
Boeing'in MAX modeli, 737 serisinin son versiyonu. Son geliştirilen uçaklar önceki 737'lere göre daha az yakıt tüketiyor ve MAX 7, MAX 8, MAX 9 ve MAX 10 olmak üzere dört farklı modelden oluşuyor.
Boyutlarına göre farklılık gösteren bu modeller 138 ila 204 yolcu kapasiteli ve kısa ile orta menzilli uçuşlar için tasarlandı. Boeing'in daha önceki 737 modelleri bugüne kadar geliştirilmiş en güvenilir yolcu uçakları arasında kabul ediliyor.
Yüksekliği: 12.3 metre
Maksimum kalkış ağırlığı: 82191 kg