Boeing 737 MAX bir kez daha soruşturma ile karşı karşıya

ABD'li uçak üreticisi Boeing'in "737 MAX" tipi uçaklarının seri üretimindeki kusurlar nedeniyle soruşturmayla karşı karşıya olduğu bildirildi.

ntv.com.tr

Wall Street Journal gazetesi, Boeing'in "737 MAX" uçaklarının kontrol sistemlerindeki ''tehlikeli hatalara'' ilişkin uçak şirketi hakkında federal bir soruşturma yürütüldüğünü yazdı. 

Haberde, ABD Adalet Bakanlığından savcılar ve federal hava güvenliği düzenleyicilerinin, "737 MAX" tipi uçaklarını üretimden kaynaklanan ''olası güvenlik sorunlarını'' soruşturduğu belirtildi.

Boeing, geçen yıl "737 Max 8" tipi yolcu uçaklarının uçuş kontrol sistemindeki üretim hatasının yol açtığı kazaları nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

BOEİNG 737 MAX NASIL BİR UÇAK?

Boeing'in MAX modeli, 737 serisinin son versiyonu. Son geliştirilen uçaklar önceki 737'lere göre daha az yakıt tüketiyor ve MAX 7, MAX 8, MAX 9 ve MAX 10 olmak üzere dört farklı modelden oluşuyor.

Boyutlarına göre farklılık gösteren bu modeller 138 ila 204 yolcu kapasiteli ve kısa ile orta menzilli uçuşlar için tasarlandı. Boeing'in daha önceki 737 modelleri bugüne kadar geliştirilmiş en güvenilir yolcu uçakları arasında kabul ediliyor.

İlk uçuşunu 2016 yılında yapan Boeing 737 MAX Ocak 2019 itibari ile dünya genelinde 350 adet sattı.
Bir önceki modele oranla yüzde 20 yakıt tasarrufu vadeden Boeing 737 MAX'ın maksimum menzili 6510 kilometre.
Boeing 737 MAX'ın hızı ise Mach 0.79 (839 kilometre/saat)
Kanat açıklığı: 35.9 metre
Motorlar: LEAP-1B CFM International
Maksimum yolcu kapasitesi: 200

Yüksekliği: 12.3 metre

Maksimum kalkış ağırlığı: 82191 kg

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