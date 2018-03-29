Bu matematik sorusunu çözenlerin yarısı aynı hatayı yapıyor (En aldatıcı zeka soruları)

1 Bu soruyu çözenlerin yarısı aynı hatayı yaptıkları için yanlış sonuça ulaşıyor. Siz kontrol etmeden söyleyelim yanıt '9' değil.

2 En basitlerinden bir tanesi... Soru işareti yerine hangi sayı gelmeli?

3 Dikkat! Bir önceki soru kadar basit değil. Burada soru işareti yerine gelecek sayıyı bulmak biraz daha karmaşık.

4 Bu ekran görüntüsündeki '3'leri sayabilir misiniz?

5 Dikkatli incelemeniz gereken bir matematik sorusu daha... Cevabınız '1' ise yanlış yerdesiniz.

6 Gölün üzerindeki nilüfer çiçekleri her gün bir önceki günün iki katı boyuta ulaşıyor. 48 günde gölün tamamını kapladıklarına göre. Gölün yarısını kaplamaları kaç gün sürer?

7 Yukarıdaki şekilde, soru işareti yerine gelmesi gereken rakamı bulun.

8 1,2,3 ve T ayrı ayrı parçalar ve gri alanların boş olduğunu düşünürsek. 5 hamlede 'T' parçasını sağ alt köşeye getirebilir misiniz?

9 CEVAPLAR İşte kafa karıştıran sorunun yanıtı: 9 - 3/(1/3) + 1 Kural gereği; 3/(1/3) = 3 x (3/1) 9 - 3 x 3 + 1 9 - 9 + 1 = 1

10 Yeşil bardak = 7 Beyaz fincan = 5 Mavi kupa = 4 7+5+4-7 = 9

11 Bir çift spor ayakkabı = 10 , Boynunda düdük taşıyan çocuk = 5, İki çentikli düdük = 4 Tek spor ayakkabı = 5, Düdük taşımayan çocuk = 5-4 = 1, Tek çentikli düdük = 2 5+1x2 = 7

12 İşte ekranda bulunan bütün '3'ler...

13 Önce parantezin içi yapılır, ardından işlem sırasına göre; 6/2x3 = 9

14 Her gün bir önceki günün iki katı yer kaplıyorsa 47. günde gölün yarısını, 48. günde gölün tamamını kaplar.

15 Büyük karenin bütün kenarlarındaki rakamların toplamı 15 ediyor. Bu yüzden boş yere gelmesi gereken rakam: 6