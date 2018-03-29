Bu matematik sorusunu çözenlerin yarısı aynı hatayı yapıyor (En aldatıcı zeka soruları)
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Ne kadar dikkatlisiniz? Bazen çok basit görünen bir problem karşısında bile dikkatsizliğiniz sonucu yanlış sonuca ulaşabilirsiniz. İşte ne kadar dikkatli olduğunuzu ölçecek en aldatıcı zeka soruları. (Cevaplar foto galerinin en sonunda)
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1Bu soruyu çözenlerin yarısı aynı hatayı yaptıkları için yanlış sonuça ulaşıyor. Siz kontrol etmeden söyleyelim yanıt '9' değil.
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2En basitlerinden bir tanesi... Soru işareti yerine hangi sayı gelmeli?
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3Dikkat! Bir önceki soru kadar basit değil. Burada soru işareti yerine gelecek sayıyı bulmak biraz daha karmaşık.
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4Bu ekran görüntüsündeki '3'leri sayabilir misiniz?
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5Dikkatli incelemeniz gereken bir matematik sorusu daha... Cevabınız '1' ise yanlış yerdesiniz.
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6Gölün üzerindeki nilüfer çiçekleri her gün bir önceki günün iki katı boyuta ulaşıyor. 48 günde gölün tamamını kapladıklarına göre. Gölün yarısını kaplamaları kaç gün sürer?
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7Yukarıdaki şekilde, soru işareti yerine gelmesi gereken rakamı bulun.
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81,2,3 ve T ayrı ayrı parçalar ve gri alanların boş olduğunu düşünürsek. 5 hamlede 'T' parçasını sağ alt köşeye getirebilir misiniz?
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9
CEVAPLAR
İşte kafa karıştıran sorunun yanıtı:
9 - 3/(1/3) + 1
Kural gereği; 3/(1/3) = 3 x (3/1)
9 - 3 x 3 + 1
9 - 9 + 1 = 1
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10
Yeşil bardak = 7
Beyaz fincan = 5
Mavi kupa = 4
7+5+4-7 = 9
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11
Bir çift spor ayakkabı = 10 , Boynunda düdük taşıyan çocuk = 5, İki çentikli düdük = 4
Tek spor ayakkabı = 5, Düdük taşımayan çocuk = 5-4 = 1, Tek çentikli düdük = 2
5+1x2 = 7
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12İşte ekranda bulunan bütün '3'ler...
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13
Önce parantezin içi yapılır, ardından işlem sırasına göre;
6/2x3 = 9
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14Her gün bir önceki günün iki katı yer kaplıyorsa 47. günde gölün yarısını, 48. günde gölün tamamını kaplar.
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15Büyük karenin bütün kenarlarındaki rakamların toplamı 15 ediyor. Bu yüzden boş yere gelmesi gereken rakam: 6
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16
1. adım: 1 numarayı sol alt köşeye getirin
2. adım: T'yi sağa kaydırın
3. adım: 2 numarayı sol üst köşeye getirin
4. adım: 3 numarayı 2'nin altına getirin
5. adım: T'yi sağ alt köşeye kaydırın