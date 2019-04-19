Cep telefonlarını artık daha geç değiştiriyoruz

Hem Türkiye'de hem de Avrupa genelinde telefon değişimi konusunda donanım kaynaklı sorunlar ön plana çıkıyor. Türkiye'deki kullanıcılar bu sorunlar karşısında telefonlarını tamir ettirmek yerine değiştirmeyi tercih ediyor.

Avrupa'daki kullanıcıların yüzde 40'ı yeni bir telefon aldığında eskisini yedek olarak saklamayı tercih ediyor. Türkiye'deki kullanıcıların yüzde 35'i ise bir aile üyesine veya arkadaşına veriyor.