Cep telefonlarını artık daha geç değiştiriyoruz
ntv.com.tr
Almanya ve İngiltere'de akıllı telefon değiştirme süresi ortalama 4 yılken bu süre Türkiye'de yaklaşık 2 yıl kadar öncesinde 18 ay ile 24 ay arasında değişiyordu.
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1Türkiye'deki akıllı telefon kullanıcıları ortalama 1.5-2 yılda bir yeni akıllı telefon satın alıyorlardı.
Ancak artık bu tablo değişmeye başladı.
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2Hürriyet gazetesinden Ahmet Can'ın haberine göre, cari açık üzerindeki akıllı telefonlardan kaynaklanan olumsuz etkiyi azaltmak için alınan önlemler ve döviz kurlarının artması akıllı telefonları değiştirme süremizi uzattı.
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3Türkiye'deki kullanıcıların akıllı telefon değiştirme süresi 36 ayı aştı ve neredeyse 48 aya kadar uzadı.
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Bu süre, Almanya'da 52 ay, Fransa'da 49 ay, İtalya'da 56 ay, İspanya'da 58 ay civarında.
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5Türkiye'de akıllı telefon kullanım oranı yüzde 90'ı geçmiş durumda. Akıllı telefon sahiplerinin yüzde 5'i yılda bir, yüzde 15'i ise iki yılda bir telefonlarını değiştiriyor.
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Hem Türkiye'de hem de Avrupa genelinde telefon değişimi konusunda donanım kaynaklı sorunlar ön plana çıkıyor. Türkiye'deki kullanıcılar bu sorunlar karşısında telefonlarını tamir ettirmek yerine değiştirmeyi tercih ediyor.
Avrupa'daki kullanıcıların yüzde 40'ı yeni bir telefon aldığında eskisini yedek olarak saklamayı tercih ediyor. Türkiye'deki kullanıcıların yüzde 35'i ise bir aile üyesine veya arkadaşına veriyor.