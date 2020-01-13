CES 2020'nin en dikkat çeken 20 ürünü

Güney Kore merkezli Samsung'un ‘yapay insan’ projesi NEON, bir dijital avatar olan NEON, akıllı asistanlar gibi kullanıcılar ile etkileşime geçebiliyor.
Gelişmiş yapay zeka ve makine öğrenme altyapılarına ev sahipliği yapan bu karakterlerin, gerçek insanlar ile karşılıklı sohbet edebildiği ve bu ‘yapay insan’ların milisaniye içerisinde tepki verebildiği belirtiliyor.
NEON’ların gelecekte öğretmen, finansal danışmanı veya sağlık personeli olarak dijital hizmet sunabileceği de belirtiliyor.
Makine öğrenme yeteneğine sahip olan NEON, bu sayede kullanıcılar ile etkileşime geçtikte daha da gelişiyor ve tabiri caizse ev sahipliği yaptığı bilgi havuzu da genişliyor.
ABD merkezli araç paylaşım şirketi Uber ve Güney Koreli otomobil üreticisi Hyundai işbirliğinde geliştirilen 'S-A1' isimli konsept model gücünü elektrikten alıyor. Tek şarj ile 100 kilometre menzile sahip olan hava taksinin şarj süresi 7 dakika olarak açıklandı.
300 ila 600 metre irtifada uçmak üzere tasarlanan modelin ulaşabileceği maksimum hız ise saatte 290 kilometre.
İlk etapta bir pilot tarafından kontrol edilecek olan uçan taksinin önümüzdeki yıllarda tam otonom özelliğe kavuşturulması planlanıyor.
Dikey iniş kalkış yapabilecek olan hava taksinin 2023 yılında hazır olması ve 2026 yılında ise ticari uçuşlara başlaması bekleniyor. Uçan taksi projesi için ayrı bir departman kuran Hyundai ekim ayında bu projenin başına eski NASA mühendisi Dr. Jaiwon Shin’i getirmişti.
Otonom robot, teslimat yapılacak olan evin önüne kadar nereye gitmesi gerektiğini ve oraya nasıl gidileceği bilgisi ile donatılmış olan sürücüsüz bir araç tarafından taşınıyor.
Son noktaya ulaşıldığında araçtan inen robota ihtiyaç duyacağı tüm bilgi kablosuz olarak iletiliyor.
Samsung Q950TS 8K QLED TV, ses, video ve akıllı yetenekleri güçlendirmek için gelişmiş Yapay Zekâ teknolojisinin gücünden yararlanıyor.
Televizyon, Tizen tarafından desteklenen bir dizi akıllı özellik sayesinde kullanıcıların sesli komutları kullanmasını ve Tap View, Digital Butler ve Samsung Health gibi yeni özelliklere erişmesini her zamankinden daha kolay hale getiriyor.
Akıllı kemer Welt Smart Belt Pro kendi mobil uygulamasına da sahip. Bu sayede kullanıcı adım sayısını, yeme alışkanlıklarını ve kilo değişikliklerini görüntüleyebiliyor.
Bir garson robot olarak konumlanan BellaBot, bünyesinde 4 tepsi bulunduruyor. Farklı teslimat seçeneklerine sahip olan BellaBot, konumlandırma, yön bulma ve planlama algoritmalarını kullanıyor. BellaBot, 120 küçük tabak, 39 geniş tabak ve 33 kase taşıyabiliyor.
BrainCo kullanıcısı tarafından programlananbilen protez kol modelini CES 2020'de görücüye çıkardı. Yapay zeka destekli protez kol beyinin verdiği sinyale göre hareket ediyor. Ürünün 10 ila 15 bin dolar arasında bir fiyat etiketine sahip olacağı belirtiliyor.
Love Robot'un kısaltılmışı olan Lovot, yeni nesil evcil hayvan olarak konumlanıyor. CES 2020 Innovation Award Product seçilen Lovot, Groove X tarafından üretildi.
Yalnızlığa bir çözüm üretmek amacıyla üretilen Lovot, oyuncak ayı ve baykuş arası görünümüyle dikkat çekiyor.
Tepesindeki 360 dercelik kamerayla Otonom olarak evdeki sakinleri takip eden Lovot, üzerinde bulunan 10 dokunmatik sensör sayesinde de birinin kendisine dokunduğunu anlayabiliyor.
Ayrıca bir uygulamaya sahip olan LOVOT, kullanıcıların fotoğrafını çekip bir albüm oluşturabiliyor, bebek monitörü görevi görebiliyor ve evde devriye gezebiliyor.
Japonya merkezli Sony, Vision-S adını verdiği elektrikli otomobilini tanıttı. Sedan olarak karşımıza çıkan elektrikli modelin içinde ve dışında 33 farklı sensör yer alıyor.
Otomobilin konsolunda geniş bir eğlence ekranı kullanılıyor. Vision-S, 360 derece ses deneyimi yaşanmasını sağlayan "360-degree Reality Audio" adında bir teknoloji ve ağ bağlantısına da ev sahipliği yapıyor.
Sony’nin tanıttığı model hiçbir zaman satışa çıkmayacak. Şirketin bu araçla yapmak istediği diğer otomobil üreticilerine satmak istediği sistemlerin tanıtımını gerçekleştirmek.
Şirket, önümüzdeki yıllarda otonom ve elektrikli otomobillerin içindeki parçaların en önemli üreticisi olmayı hedefliyor.
Yeni görücüye çıkan robotlarda Charmin Rollbot ise ihtiyaç duyduğunuz anda size tuvalet kağıdı getiriyor. İki küçük tekerleği ve ayıya benzeyen ön yüzüyle dikkat çeken küçük robot CES 2020'de görülen en sevimli robotlardan.
Toyota, Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2020'de, 'geleceğin şehri' olarak adlandırdığı akıllı kent prototipini inşa etmeyi planladığını duyurdu.
Japonya merkezli şirketten yapılan açıklamaya göre, 175 dönümlük alana kurulacak geleceğin şehri, Japonya'da Fuji Dağı'nın eteklerine konumlandırılacak.
Woven City isimli şehir, sıfır emisyonlu hidrojen yakıt hücrelerinden güç alan tamamen bağlantılı bir ekosisteme sahip olacak.
Canlı bir laboratuvar olarak değerlendirilen Woven City, burada kalan sakinlerin yanı sıra otonomi, robot, kişisel mobilite, akıllı evler ve yapay zeka gibi teknolojiler geliştiren ve test eden araştırmacılara hizmet verecek.