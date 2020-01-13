CES 2020'nin en dikkat çeken 20 ürünü

5 bine yakın şirketin katıldığı Las Vegas'ta gerçekleşen dünyanın en büyük teknoloji fuarında on binlerce yeni ürün görücüye çıkarıldı. Fuarda otomobilden ev robotlarına kadar pek çok farklı alanda tanıtımlar yapıldı. Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2020'de görücüye çıkan en dikkat çeken 20 ürününü sizler için derledik

SANAL İNSAN Güney Kore merkezli Samsung'un ‘yapay insan’ projesi NEON, bir dijital avatar olan NEON, akıllı asistanlar gibi kullanıcılar ile etkileşime geçebiliyor. Gelişmiş yapay zeka ve makine öğrenme altyapılarına ev sahipliği yapan bu karakterlerin, gerçek insanlar ile karşılıklı sohbet edebildiği ve bu ‘yapay insan’ların milisaniye içerisinde tepki verebildiği belirtiliyor.

NEON’ların gelecekte öğretmen, finansal danışmanı veya sağlık personeli olarak dijital hizmet sunabileceği de belirtiliyor. Makine öğrenme yeteneğine sahip olan NEON, bu sayede kullanıcılar ile etkileşime geçtikte daha da gelişiyor ve tabiri caizse ev sahipliği yaptığı bilgi havuzu da genişliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, NEON’lar kullanıcılara anlık duygusal geri bildirimlerde de bulunabilecek. Başka bir deyişle kullanıcı ile ‘sanal insan’ arasında geçen sohbetin durumuna göre, NEON üzülebilecek, kızabilecek veya mutlu olabilecek.

UÇAN TAKSİ ABD merkezli araç paylaşım şirketi Uber ve Güney Koreli otomobil üreticisi Hyundai işbirliğinde geliştirilen 'S-A1' isimli konsept model gücünü elektrikten alıyor. Tek şarj ile 100 kilometre menzile sahip olan hava taksinin şarj süresi 7 dakika olarak açıklandı. 300 ila 600 metre irtifada uçmak üzere tasarlanan modelin ulaşabileceği maksimum hız ise saatte 290 kilometre.

İlk etapta bir pilot tarafından kontrol edilecek olan uçan taksinin önümüzdeki yıllarda tam otonom özelliğe kavuşturulması planlanıyor. Dikey iniş kalkış yapabilecek olan hava taksinin 2023 yılında hazır olması ve 2026 yılında ise ticari uçuşlara başlaması bekleniyor. Uçan taksi projesi için ayrı bir departman kuran Hyundai ekim ayında bu projenin başına eski NASA mühendisi Dr. Jaiwon Shin’i getirmişti.

10 SANİYEDE DİŞ TEMİZLİĞİ Fransız firma FasTeesH'in 10 saniyede diş fırçalayan cihazı Y-Brush tasarım olarak bir ağızlığa benziyor. Tam dolu pil ile 1 ay kullanılabilen cihazın fiyatı ise 30 dolar olarak açıklandı

HİBRİT AKILLI SAAT Dijital yerine analog saat yüzüne sahip olan yeni hibrit akıllı saati Withings ScanWatch, kalp ve uyku verisini göstermek için dairesel bir dijital ekrana sahip.

30 günlük pil süresine sahip olan akıllı saatin 38 mm ve 42 mm büyüklüğünde iki versiyonu bulunuyor. Kullanıcı verisini direkt olarak akıllı telefonda gösteren cihaz için belirlenen fiyat ise 38 mm için 249 dolar, 42 mm için 299 dolar.

'POSTACI ROBOT' DİGİT 'Postacı robot' olarak da anılan Digit, merdiven inip çıkabiliyor. Hafif bir malzemeden üretilen sadece 18 kilogram ağırlığındaki robot, engebeli arazilerde rahat biçimde yürüyebiliyor ve engelleri dengesi bozulmadan aşabiliyor.

Otonom teslimat robotları için hayati olan bu özelliğin yanı sıra, Digit farklı bir tasarıma da sahip ve kendi kendine katlanarak oldukça küçük bir hacme ulaşabiliyor.

Otonom robot, teslimat yapılacak olan evin önüne kadar nereye gitmesi gerektiğini ve oraya nasıl gidileceği bilgisi ile donatılmış olan sürücüsüz bir araç tarafından taşınıyor. Son noktaya ulaşıldığında araçtan inen robota ihtiyaç duyacağı tüm bilgi kablosuz olarak iletiliyor.

8K ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ QLED TV Samsung Q950TS 8K QLED TV, ses, video ve akıllı yetenekleri güçlendirmek için gelişmiş Yapay Zekâ teknolojisinin gücünden yararlanıyor.



Televizyon, Tizen tarafından desteklenen bir dizi akıllı özellik sayesinde kullanıcıların sesli komutları kullanmasını ve Tap View, Digital Butler ve Samsung Health gibi yeni özelliklere erişmesini her zamankinden daha kolay hale getiriyor.

BALLIE Küçük bir tenis topu boyutunda olan Samsung'un ürettiği Ballie, kullanıcıların evlerindeki ihtiyaçları ve işleri algılayarak robot bir asistan görevi görüyor. Yapay zeka ile çalışan Ballie, sensörlerini ve topladığı verileri kullanarak kullanıcılara yardımcı oluyor.

Akıllı perdeleri veya uzaktayken akıllı bir televizyonu açabilen minik robot, evlerde veya ofislerde herhangi bir kir fark ettiğinde, robot süpürgeleri harekete geçirebiliyor.

ALİENWARE CONCEPT UFO Dell'in oyunculara yönelik alt markası Alienware'in görücüye çıkardığı taşınabilir oyun bilgisayarı Concept UFO Windows 10 işletim sistemiyle çalışıyor.

8 inçlik ekrana ev sahipliği yapan Concept UFO televizyona da bağlanabiliyor. Önümüzdeki günlerde diğer teknik detayları belli olacak olan cihaz için beklenen çıkış tarihi ise 2021.

MODÜLER AKSİYON KAMERASI Insta360, yeni modeli One R ile 360 derece çekim yapmaya imkan tanıyor. Ancak ürünün en dikkat çeken yanı modüler olması.



One R modelinin üç farklı modülü bulunuyor. Kullanıcılar ihtiyaca göre çekimlerde uygun modülü kullanma seçeceğine sahip.

AKILLI KEMER Akıllı kemer Welt Smart Belt Pro kendi mobil uygulamasına da sahip. Bu sayede kullanıcı adım sayısını, yeme alışkanlıklarını ve kilo değişikliklerini görüntüleyebiliyor.

BELLABOT PuduTech'in ürettiği BellaBot ise kullandığı birbirinden farklı yüz ifadeleriyle insanların robotlara karşı korkularını bertaraf etmeyi de amaçlıyor.

Bir garson robot olarak konumlanan BellaBot, bünyesinde 4 tepsi bulunduruyor. Farklı teslimat seçeneklerine sahip olan BellaBot, konumlandırma, yön bulma ve planlama algoritmalarını kullanıyor. BellaBot, 120 küçük tabak, 39 geniş tabak ve 33 kase taşıyabiliyor.

YAPAY ZEKALI PROTEZ KOL BrainCo kullanıcısı tarafından programlananbilen protez kol modelini CES 2020'de görücüye çıkardı. Yapay zeka destekli protez kol beyinin verdiği sinyale göre hareket ediyor. Ürünün 10 ila 15 bin dolar arasında bir fiyat etiketine sahip olacağı belirtiliyor.

LOVOT Love Robot'un kısaltılmışı olan Lovot, yeni nesil evcil hayvan olarak konumlanıyor. CES 2020 Innovation Award Product seçilen Lovot, Groove X tarafından üretildi. Yalnızlığa bir çözüm üretmek amacıyla üretilen Lovot, oyuncak ayı ve baykuş arası görünümüyle dikkat çekiyor.

Tepesindeki 360 dercelik kamerayla Otonom olarak evdeki sakinleri takip eden Lovot, üzerinde bulunan 10 dokunmatik sensör sayesinde de birinin kendisine dokunduğunu anlayabiliyor. Ayrıca bir uygulamaya sahip olan LOVOT, kullanıcıların fotoğrafını çekip bir albüm oluşturabiliyor, bebek monitörü görevi görebiliyor ve evde devriye gezebiliyor.

KATLABABİLEN LAPTOP Katlanabilir telefonlardan sonra katlanabilen dizüstü bilgisayarlar da CES 2020 ile hayatımıza girdi. Katlanabilir OLED ekranlı Lenovo ThinkPad X1 Fold 13.3 inçlik 2048×1536 çözünürlüğünde ekrana, Intel Core işlemci ve 8 GB RAM'e ev sahipliği yapıyor.

MARSCAT Elephant Robotics tarafından geliştirilen MarsCat de tıpkı LOVOT gibi evcil hayvan olarak tasarlandı. Gerçek bir kendiye benzerliğiyle dikkat çeken MarsCat, tamamen otonom ve etkileşimlere cevap veren nitelikte. Tıpkı LOVOT gibi dokunuşları hissedebilen MarsCat, sesleri duyup yüzleri görebilmenin ötesinde oyuncaklarla da oynayabiliyor ve kedilerin yaşamına destek oluyor.

PS5'İN LOGOSU GÖRÜNDÜ Sony daha önce yaptığı açıklamalarda, 2020'nin son çeyreğinde PlayStation 5'i piyasaya süreceklerini açıklamıştı. Firma CES 2020'de cihazı sergilemese de logoyu ilk defa görücüye çıkardı.

T-HR3 NVIDIA GPU teknolojisinden yararlanan T-HR3, Toyota'nın inovasyon robotu ismiyle de tanınıyor. CES 2020'de tanıtılan robot, gelişmiş senkronizasyon sistemi ve usta manevra sistemi ile Digit'in aksine bedenini zahmetsiz bir şekilde hareket ettirebiliyor.



Sistem, VR başlığı kullanan bir insan tarafından kontrol ediliyor. Artırılmış gerçeklik videoları ve alfı verileri üzerinden veri toplayabilen T-HR3, bünyesinde NVIDIA'nın Jetson AGX Xavier bilgisayarını bulunduruyor.

SONY'DEN ELEKTRİKLİ OTOMOBİL SÜRPRİZİ Japonya merkezli Sony, Vision-S adını verdiği elektrikli otomobilini tanıttı. Sedan olarak karşımıza çıkan elektrikli modelin içinde ve dışında 33 farklı sensör yer alıyor. Otomobilin konsolunda geniş bir eğlence ekranı kullanılıyor. Vision-S, 360 derece ses deneyimi yaşanmasını sağlayan "360-degree Reality Audio" adında bir teknoloji ve ağ bağlantısına da ev sahipliği yapıyor.

Sony’nin tanıttığı model hiçbir zaman satışa çıkmayacak. Şirketin bu araçla yapmak istediği diğer otomobil üreticilerine satmak istediği sistemlerin tanıtımını gerçekleştirmek. Şirket, önümüzdeki yıllarda otonom ve elektrikli otomobillerin içindeki parçaların en önemli üreticisi olmayı hedefliyor.

CHARMIN ROLLBOT Yeni görücüye çıkan robotlarda Charmin Rollbot ise ihtiyaç duyduğunuz anda size tuvalet kağıdı getiriyor. İki küçük tekerleği ve ayıya benzeyen ön yüzüyle dikkat çeken küçük robot CES 2020'de görülen en sevimli robotlardan.

GELECEĞİN ŞEHRİ Toyota, Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2020'de, 'geleceğin şehri' olarak adlandırdığı akıllı kent prototipini inşa etmeyi planladığını duyurdu. Japonya merkezli şirketten yapılan açıklamaya göre, 175 dönümlük alana kurulacak geleceğin şehri, Japonya'da Fuji Dağı'nın eteklerine konumlandırılacak.

Woven City isimli şehir, sıfır emisyonlu hidrojen yakıt hücrelerinden güç alan tamamen bağlantılı bir ekosisteme sahip olacak. Canlı bir laboratuvar olarak değerlendirilen Woven City, burada kalan sakinlerin yanı sıra otonomi, robot, kişisel mobilite, akıllı evler ve yapay zeka gibi teknolojiler geliştiren ve test eden araştırmacılara hizmet verecek.